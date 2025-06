Dal Mondiale per Club alla Roma: clausola stellare per il nuovo bomber

Calciomercato Roma, clausola stellare per il nuovo bomber della Roma: dal Mondiale per Club ai giallorossi. Ecco cosa sta succedendo

L’attaccante. Gian Piero Gasperini avrebbe chiesto questo ai dirigenti della Roma nel momento in cui hanno iniziato a programmare, insieme, la prossima stagione.

Sì, perché parliamoci chiaro, quel reparto ha davvero bisogno di innesti. Se oggi l’agente di Dovbyk ha annunciato che il suo assistito rimarrà in giallorosso anche il prossimo anno, non è chiaro ancora il futuro di Shomurodov, che nonostante il rinnovo contrattuale rimane sicuramente sul mercato. Di nomi ne sono circolati parecchi: da Lucca – che circola da gennaio a dire il vero – e per ultimo anche Bonny del Parma. Secondo le informazioni che sono state riportate da tuttomercatoweb, adesso per la Roma il colpo potrebbe essere in Portogallo.

Calciomercato Roma, occhi su Pavlidis. Ecco la verità

Nel mirino ci sarebbe finito l’attaccante del Benfica, adesso impegnato nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, Vangelis Pavlidis. Il greco nel corso della stagione che da poco ci siamo messi alle spalle ha collezionato questi numeri: 28 gol e 12 assist in tutte le competizioni. Quindi sono delle statistiche importanti.

Certo, c’è da dire una cosa: Asromalive.it ha raccolto delle informazioni nel merito della questione e ha capito che il Benfica non si vuole privare del giocatore. A meno che non arrivi un’offerta superiore ai 50 milioni di euro. In quel caso si potrebbe iniziare a prendere la cosa in considerazione, senza dimenticare che Pavlidis ha una clausola rescissoria di 100milioni di euro e inizialmente i lusitani partiranno da quella per chiudere un’ipotetica trattativa. Quindi, il colpo, qualora la Roma dovesse pensarci seriamente, sarebbe complicatissimo.