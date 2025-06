Dalla Juve al Milan, scambio choc con Leao

Dalla Juventus al Milan, scambio choc con Leao. Ecco la clamorosa notizia che arriva dalla Spagna e che vede protagonista il rossonero

C’è aria di profonda rivoluzione dentro al Milan. Aria di addii pesantissimi. Da quello di Maignan che per il momento non si è concretizzato, a quello di Theo Hernandez, un giocatore in scadenza che se dovesse trovare l’accordo con l’Atletico Madrid sarebbe disposto a dire addio.

E poi ci potrebbe anche essere l’addio di Leao. Il portoghese, stando alle informazioni che sono state riportate da El Mundo Deportivo, potrebbe finire in uno scambio clamoroso che vede protagonista un giocatore del Barcellona. Un pallino quasi di Massimiliano Allegri che un paio di anni fa lo voleva anche alla Juventus e che poi la società bianconera non aveva comunque perso di vista. Ma andiamo a scoprire le carte.

Leao per Araujo: scambio choc il Barcellona

La fonte citata prima mette in evidenza la volontà della società rossonera di prendere Araujo sotto indicazione di Massimiliano Allegri. E il Milan, sapendo la volontà del Barcellona di cercare un esterno offensivo che vada a giocare a sinistra, potrebbe mettere sul piatto proprio il cartellino di Rafa Leao. Ovviamente, non parliamo di cifre uguali, magari i rossoneri potrebbero anche cercare di intascare un po’ di cash da investire, ma lo scambio sarebbe davvero clamoroso.

Araujo soprattutto all’inizio dell’anno sembrava davvero vicinissimo all’addio destinazione, appunto, Juventus. Poi delle buone prestazioni nella Supercoppa di Spagna, e qualche infortunio dei compagni, lo hanno portato direttamente al rinnovo con il Barcellona. Lo stesso ha una clausola di 75milini di euro esercitabile dal primo al 15 luglio. Insomma, il prezzo del cartellino è fissato e il Milan potrebbe anche fare leva su questo per incassare, almeno, altri 25milioni di euro per Leao.

Anche il portoghese come tutti sappiamo ha una clausola di oltre 150milioni di euro, ma il Milan sa bene che sarà difficile incassarla. Quindi Leao potrebbe finire in questo scambio che a quanto pare andrebbe assai bene a Massimiliano Allegri. Vedremo.