Dalla Roma alla Juve, affare chiuso: firma da 25 milioni

Il tema ‘bomber’ è di certo uno dei più discussi e chiacchierati delle ultime settimane nel panorama calcistico nostrano. Ecco le ultime

La massima lega italiana sta senza dubbio vivendo una fase di profonda metamorfosi, che ad agosto restituirà a tifosi e appassionati un assetto ben diverso da quello che è stato possibile apprezzare fino a maggio.

I precari equilibri faticosamente conquistati nel corso dei mesi sono andati in frantumi nel giro di una manciata di giorni, durante i quali il tanto discusso e frenetico valzer di allenatori ha vigorosamente rimescolato le carte in tavola. Di certo cambiare allenatore non significa soltanto modificare le gerarchie e le routine degli allenamenti, ma si traduce nell’adottare una nuova filosofia e, dunque, nel veder cambiare le priorità in termini di rosa e calciomercato.

Non è un caso che la gran parte delle big italiane stia per affrontare una ristrutturazione dei propri organici, ovvero una conseguenza diretta delle rivoluzioni subite in panchina. Come se non bastasse, a quanto appena detto, si aggiunge un ulteriore elemento in grado di caricare di ulteriore importanza la sessione di mercato in arrivo: il tema centravanti.

Appare complicato pensare ad una squadra che non sia in cerca di un bomber in grado di incrementare il bottino stagionale, dato che, esclusi Retegui e Kean, fatichiamo a citare un centravanti che abbia raggiunto numeri da capogiro nel corso dell’anno.

Lucca mania in Serie A: il Napoli prepara l’affondo

Nuova linfa vitale per quanto concerne la fase offensiva potrà giungere direttamente dalle medio-piccole, da cui le big nostrane prelevano con costanza e risultati crescenti ogni anno. In tal senso, ricollegandoci alla crisi dei bomber delle big (basti pensare agli scarsi o appena sufficienti risultati rimediati dai centravanti di Milan, Roma, Juventus, Napoli, Lazio…), vi è da evidenziare una vitale risposta proveniente dalle retrovie della classifica, dove alcuni centravanti hanno collezionato bottini non indifferenti o comunque prestazioni di rilievo sul piano del gioco.

Spiccano infatti giocatori come Nikola Krstovic, Roberto Piccoli, Che Adams, Sebastiano Esposito, Santiago Castro, Assane Diao, Yoan Ange Bonny e, soprattutto, Lorenzo Lucca.

Quest’ultimo ha infatti chiuso nella top ten dei marcatori della massima lega italiana grazie ai suoi 12 gol (a parimerito con Artem Dovbyk e Lautaro Martinez) e dunque, complice anche la giovane età (si tratta di un classe 2000), non stupisce che numerose big lo abbiano inserito nella propria lista dei desideri.

Tra le varie vi sono senza dubbio la Roma di Gasperini (la quale nelle ultime ore sembrerebbe aver virato su Bonny, il quale è meno propenso al gol, ma più portato al fraseggio di qualità tipico delle squadre del tecnico torinese), ma soprattutto la Juventus di Tudor e il Napoli di Antonio Conte. Quest’ultimo, secondo quanto riportato da Michele De Blasis sul proprio account Twitter, dovrebbe chiudere l’operazione con l’Udinese durante la settimana, per una cifra di 25 milioni di euro bonus inclusi.