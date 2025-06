Dovbyk al Milan, la Roma ha già risposto

Calciomercato Roma e Milan, la risposta da Trigoria è già arrivata: ecco le ultime notizie su Artem Dovbyk dopo la prima stagione in Serie A.

Tanti aspetti infiammeranno anche questa sessione di calciomercato in casa Roma, con i numerosi cambiamenti attesi e necessari in quel di Trigoria per la messa a disposizione nelle mani di Gasperini di una rosa coerente con le richieste e le caratteristiche da lui ricercate.

Al termine di una stagione iniziata in salita e proseguita ancora con più difficoltà, il tecnico ex Atalanta dovrà cercare di preservare quanto di buono fatto vedere dalla squadra durante la gestione Ranieri, distintasi per un cambiamento totale del rendimento di Mancini e colleghi, ai quali si chiederà, adesso, di alzare ulteriormente l’asticella.

Dopo aver rasentato invano, per l’ennesima volta, l’obiettivo Champions League, la squadra di Gasperini cecherà di apparecchiare un percorso di crescita volto a migliorare i piazzamenti degli ultimi anni e catalizzare, finalmente, un progetto con maggiore continuità. Senza troppi voli pindarici, però, le prime fasi di questa nuova organizzazione passeranno proprio dalle scelte targate Ghisolfi e Ranieri nel corso di queste settimane e, più in generale, di un calciomercato che grandi novità potrebbe apportare da plurimi punti di vista.

Calciomercato Roma, niente Milan per Dovbyk

Come ribadito più volte, sono tutt’altro che improbabili operazioni in uscita ben precise e mirate, volte ad allontanare chi abbia disilluso le aspettative, con il fine ultimo altresì di assicurare linfa economica e margine di manovra a Friedkin e adepti. Oltre ad esuberi come i già piazzati Dahl e Le Fée, anche nomi più pesanti potrebbero essere oggetto di valutazione.

Tra questi, certamente, anche Artem Dovbyk, apparso molte volte amorfo e assente, ma bravo comunque a farsi trovare pronto in tante occasioni in area di rigore, chiosando la prima stagione in Serie A con un bottino non banale di dodici reti, diverse delle quali valse anche in modo decisivo la vittoria. La discriminante, oltre all’andamento del calciomercato stesso, potrebbe essere la volontà di Gasperini. Intanto, proprio sull’ex Girona, giungono aggiornamenti non banali da parte di Davide Parravano.

A sua detta, infatti, il Milan nascente di Massimiliano Allegri avrebbe voluto provare a mettere le mani sul numero 11 della Roma, sondando il terreno con gli stessi giallorossi. La risposta degli addetti ai lavori di Trigoria sarebbe stata, però, immediata e lapidaria, con un netto rifiuto.