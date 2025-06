Juve bruciata, clamoroso ritorno alla Roma

Il mercato ha iniziato a viaggiare a gran ritmo e le possibili ghiotte novità arriva una dietro l’altra. Con la Roma protagonista assoluta.

La Roma ha iniziato il nuovo progetto targato Gian Piero Gasperini che no riguarda, però solo e soltanto l’area tecnica. L’inserimento di Claudio Ranieri, passato dalla panchina alla scrivania, ne è l’esempio più calzante.

Pertanto anche i quadri dirigenziali potrebbero essere ritoccati o, addirittura, rivoluzionati. E’ ciò che risulta all’insider di mercato, Matteo Moretto, che sul suo profilo X ha scritto come possibile il ritorno di Frederic Massara alla Roma. “Vi sono valutazioni in corso“, ha poi concluso Matteo Moretto.

Notizia che sorprende non poco dal momento che l’ex dirigente del Milan e della Roma, era stato accostato insistentemente alla Juventus. Il nuovo direttore generale bianconero, Damien Comolli, teneva in grande considerazione Frederic Massara in ottica direttore sportivo della Juventus. La Roma potrebbe quindi anticipare i bianconeri.