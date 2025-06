L’Inter perde il bomber: lo scambio con la Roma è clamoroso

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei temi più caldi degli ultimi giorni nei centri sportivi di Roma e Inter

“Basta fare un gol in più degli altri”… un concetto che, paradossalmente, è al centro della filosofia di allenatori dall’approccio diametralmente opposto.

Basti pensare che è quanto affermato più volte nelle interviste da allenatori come Allegri e Gasperini, ovvero sostanzialmente due emisferi opposti dell’universo calcio, con il primo preoccupato più che altro di non prendere gol e insaccare anche soltanto una volta il pallone in rete e, il secondo, intenzionato a bucare talmente tante volte la rete avversaria che poco importa fare di tutto e di più per difendere la propria porta.

Le squadre di Gasperini sono infatti notoriamente sbilanciate in avanti e, nonostante siano necessari comunque difensori dalle specifiche caratteristiche fisiche (capaci di correre rapidamente all’indietro in caso di possesso perso) e routine difensive di un certo tipo per sostenere tale approccio, l’accento è per gran parte posto sulla fase offensiva. Un dato che non può che risultare rilevante per quanto riguarda il calciomercato in arrivo.

Bonny nel mirino dei giallorossi: pronta la contropartita

Oltre a preoccuparsi di respingere i timidi tentativi del Milan per prelevare Artem Dovbyk da Trigoria, i vertici giallorossi dovranno valutare con cura e precisione l’alternativa da fornire a Gasperini in panchina, o, ancora meglio, un centravanti con caratteristiche complementari all’ucraino che possa anche conviverci in campo.

L’obiettivo sarebbe dunque un attaccante tecnico, in grado di abbassarsi sulla trequarti (o anche a centrocampo) per smistare con i compagni mentre l’ex Girona si preoccupa di attaccare la profondità.

Non è un caso che, negli scorsi giorni, le voci intorno alla figura di Ange Yoan Bonny siano divenute piuttosto rumorose a Trigoria, per via di un chiaro interesse che Gasperini avrebbe manifestato nei suoi confronti. Una fascinazione nei confronti del centravanti francese classe 2003 che non stupisce affatto, dato che da sempre Gasperini predilige attaccanti dalle spiccate doti tecniche.

Nelle ultime ore pare che tale prospettiva sia cresciuta, visto l’avvicinamento di Hojlund all’Inter (ovvero la grande rivale dei giallorossi nella corsa a Bonny) e, secondo quanto riportato da Il Tempo, la possibilità per la Roma di fornire al Parma la preziosa contropartita rappresentata dal cartellino di Baldanzi (il quale non ha rimediato alcuna lesione al ginocchio in nazionale e soprattutto gode di grande stima da parte di Daniele De Rossi).