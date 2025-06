Milan e Roma, è chiusa: 22 milioni e accordo bianconero

Milan e Roma, è chiusa: 22 milioni di euro e accordo bianconero. Ormai non ci sono più dubbi. La destinazione finale è stata scelta

Un accordo fatto e trovato. Visite mediche programmate nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore, e addio Roma e Milan. Anzi, addio Serie A.

In quello che ormai è diventato il campionato che viene preferito da chi sembra essere vicino alla fine della carriera – vedi De Bruyne o Dzeko, che sono tornati in Italia – la nostra Serie A perde un altro calciatore importante. Soprattutto dopo una stagione molto al di sopra delle aspettative. E non va in una big, quella irrinunciabile, ma in una squadra che ha decisamente meno fascino di Roma e Milan che lo hanno cercato con insistenza.

Bijol saluta la Serie A: accordo trovato col Leeds

Il giocatore in questione è il difensore dell’Udinese Bijol. Che avrebbe lasciato i friulani si sapeva da tempo. Anche lui in una intervista aveva detto che era arrivato il momento di cambiare aria. Ma tutti si aspettavano potesse rimanere in Serie A, e invece secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, la sua prossima squadra sarà in Inghilterra, precisamente il Leeds.

L’accordo è stato trovato sulla base di 22milioni di euro: quello che praticamente ha chiesto l’Udinese – che al momento è rimasta ai Pozzo a differenza di quanto era uscito fuori nelle ultime settimane di maggio – sin dall’inizio. Sin dal momento in cui sono venute fuori le voci di un possibile addio.

Quindi niente Roma e nemmeno Milan per Bijol. I giallorossi da diverso tempo lo avevano messo nel mirino ma poi hanno cambiato obiettivo. Adesso quello principale per la difesa è Lucumi del Bologna, che come sappiamo non rinnoverà il suo contratto in scadenza il 30 giugno del 2026 e quindi verrà ceduto dagli emiliani per non perderlo a parametro zero.