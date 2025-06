Nico Gonzalez al Milan: scambio bomba con la Juve

Nico Gonzalez al Milan, scambio bomba di calciomercato con la Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tanti aspetti contraddistingueranno questa parentesi di calciomercato, alla luce dei numerosi cambiamenti profilantesi in seguito al valzer di panchine che, fatta eccezione per qualche singolo caso, ha visto rispettate quasi tutte le previsioni iniziali. Lo ricorda bene, ad esempio, il cambio che ha contraddistinto il Milan, con l’approdo di Massimiliano Allegri, o l’arrivo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter.

Il tutto, ovviamente, senza dimenticare della non proprio scontata permanenza di Tudor, che ha firmato l’estensione contrattuale la scorsa settimana e si è visto affidato le chiavi della squadra fino al 2027 dopo i tre mesi a Torino, conclusi con l’approdo alla prossima Champions League.

Confermato, ovviamente, lo scontato passaggio di consegne di Ranieri ad un suo degno successore, alla fine individuato in Gian Piero Gasperini, atteso da una sfida complicata quanto avvincente in casa Roma. Il tutto, poi, senza dimenticare della conferma di Antonio Conte a Napoli e di un proseguimento di un matrimonio con De Laurentiis che nuove soddisfazioni potrebbe apportare all’ombra del Vesuvio.

Nico Gonzalez offerto al Milan: può lasciare la Juventus dopo un solo anno

Come accaduto sul fronte allenatori, adesso, non pochi intrecci potrebbero più direttamente coinvolgere operazioni in entrata e uscita da parte di diverse squadre del nostro campionato, nel rispetto di un’osmosi di trattative che, non poche volte, ha fatto assistere a cambi di casacca anche inattesi. Anche quest’estate, più specificamente, si potrebbe assistere alla costruzione di intrecci sul comodo asse Torino-Milano, coinvolgente la Juventus e i nuovi rossoneri di Allegri.

Dopo Kalulu, quest’estate, direzione opposta, potrebbe toccare a Nico Gonzalez, consegnato da Giuntoli a Thiago Motta la scorsa estate e protagonista di una stagione non proprio coerente con le aspettative iniziali. A parlare di questo scenario è stato Luca Momblano, così esponendosi a Juventibus e inserendo tale discorso nel più generico e avvincente contesto sulla possibilità di vedere Cambiaso tornare alla corte di Allegri, con Theo Hernandez in quel di Torino.

“Non so se ci sia una mossa strategica del Milan, alle prese con il problema Theo Hernandez e al quale piace Cambiaso, oltre che Vlahovic. Cambiaso è uno dei primi tre nomi che ha portato Allegri, mentre Vlahovic lo stanno verificando con dei contatti con il giocatore. Non so se il Milan pensi a liberarsi di Theo Hernandez, assicurando però al contempo ad Allegri un giocatore da lui direttamente richiesto come Cambiaso. Attenzione a cosa può succedere, anche perché nelle ultime 24 ore so che è stato offerto anche Nico Gonzalez al Milan. Non ho però ben capito la dinamica di questa situazione“.