Nuovo bomber Roma e futuro Dovbyk: l’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Roma, nuovo attaccante e futuro già deciso da Gasperini per Dovbyk: annuncio UFFICIALE dell’agente.

Con tanti aspetti da limare e affrontare, l’estate della Roma si appresta ad essere ricca di novità e cambiamenti, alla luce della necessità di assecondare le nuove richieste di Gasperini e a consequenziale esigenza di costruire una rosa ben coerente con le caratteristiche e le qualità da lui ricercate.

I nomi accostati ai giallorossi, per ora, pur non essendo ancora numerosi, ben restituiscono la consapevolezza di dover apportare diverse modifiche alla squadra, destinate a passare non solo per arrivi ben precisi e mirati, ma anche cessioni altrettanto calibrate. Per motivi economici, come accaduto sovente anche in passato, non vanno esclusi potenziali addii importanti e altisonanti, da leggersi nell’ottica sacrificale di assicurare nuovi margini di manovra ai Friedkin e a Ghisolfi, che dalle giuste monetizzazioni potrebbe ricavare linfa da reinvestire sul mercato per il su citato fine. I nomi che su tale fronte potrebbero essere coinvolti restano plurimi e generano, per ora, curiosità e potenziali perplessità.

Dovbyk e nuovo attaccante per la Roma, l’annuncio UFFICIALE dell’agente

Tra i vari, ovviamente, figura anche quello di Artem Dovbyk, reduce da un primo anno in Serie A non affatto banale, al netto delle opinioni contrastanti nate in seno alla piazza sul suo conto, per un atteggiamento e un rendimento in campo non sempre attivissimi. Questione di caratteristiche e mai di volontà, sulla quale l’operato dell’ucraino resta insindacabile: da capire, però, se le difficoltà palesate nell’aiuto alla manovra da parte del numero 11 possano coesistere con le caratteristiche ricercate da Gasperini.

Quest’ultima è stata una delle domande maggiormente in grado di incuriosire i tifosi della Roma sin dall’approdo di Gasperini. La risposta, intanto, parrebbe essere arrivata in modo ufficiale proprio dall’agente del giocatore, Oleksandr Liundovsky. Stando a quanto da lui affermato a Il Messaggero, la permanenza di Dovbyk a Roma con Gasperini è praticamente scontata.

“Mi sento quotidianamente con la dirigenza e nessuno mi ha mai parlato di una sua cessione, sono assurdità. Gasperini punterà su di lui, che ha realizzato 17 goal alla prima stagione, facendo meglio anche di alcune leggende come Dzeko o Voller. Resta normale che un top club voglia rinforzarsi: la Roma comprerà un attaccante“.