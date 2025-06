Scambio choc con Theo: la Juve libera la Roma

Uno scambio choc con Theo Hernandez scuote la Serie A: in tutto questo l’inserimento della Juventus libera la Roma per il colpo di mercato

Giallorossi e bianconeri molto attivi, ma c’è di mezzo uno scambio che coinvolge il terzino del Milan e può cambiare tutte le carte in tavola. L’ultima idea di Ghisolfi potrebbe sfumare se non si arriva con il tempismo giusto a presentare l’offerta.

La parentesi straordinaria di mercato, valida solo per il Mondiale per Club, si è chiusa lo scorso 10 giugno, con alcune operazioni che sono diventate uno spot importante a livello internazionale. Basti pensare ad Alexander-Arnold al Real Madrid o a Reijnder al Manchester City, che in America si è presentato anche con Cherki. Di soldi in Italia ne girano molto meno e solo l’Inter ha deciso di partire per la rassegna internazionale con due nuovi innesti, ovvero Sucic e Luis Henrique. La Juventus non ha regalato a Tudor mosse speciali e sta cercando di provvedere soprattutto alle uscite, prima di investire su nuovi acquisti.

Il problema principale dei bianconeri resta l’attacco, con la situazione di Vlahovic da sistemare al più presto. Il serbo guadagna troppo, 12 milioni di euro netti a stagione e non rientra più nei piani della Vecchia Signora. Il problema è che deve fruttare almeno 40 milioni dalla propria cessione per essere un vantaggio anche a livello di bilancio. Si sta paventando un clamoroso scambio con il Milan che coinvolgerebbe Theo Hernandez.

Roma e Milan si contendono De Cuyper: i rossoneri avvantaggiati dallo scambio

Il Milan non ha trovato l’intesa con l’Atletico Madrid per cedere Theo Hernandez, che a sua volta non ha accettato la corte dell’Al-Hilal. Ora per far quadrare i conti potrebbe essere realizzato uno scambio fantasmagorico, come non se ne vedono da tempo: il terzino francese alla Continassa e Vlahovic a Milanello. Una mossa che, secondo quanto riportato da SportMediaset, metterebbe tutto apposto, sia da un lato che dall’altro. Questo eventuale doppio colpo di mercato riguarderebbe anche la Roma, visto che a quel punto il Milan si fionderebbe su De Cuyper come sostituto di Theo.

Sul laterale belga classe 2000 c’è anche Ghisolfi che sta provando ad abbassare le pretese del Bruges, che chiede almeno 20-25 milioni per il proprio gioiello. Finchè non si riesce a piazzare Angelino non ci sono i fondi necessari per piazzare il colpo e il Milan potrebbe avvantaggiarsene. Sempre che lo scambio vada in porto.