Conte l’ha rifiutato, la Roma no: ecco il nuovo bomber

Calciomercato Roma, contatti per il bomber da 10 milioni di euro all’anno. Il Napoli lo ha rifiutato, i giallorossi ci pensano. La situazione

Un attaccante la Roma lo deve prendere per forza, lo sappiamo. E se prima vi abbiamo parlato di Piccoli, che sarebbe entrato nel mirino dei giallorossi, qui vi parliamo di un altro attaccante costato 80 milioni di euro lo scorso gennaio ad una squadra araba e che potrebbe partire prima del previsto.

Sì, alcuni comportamenti, a quanto pare, non sarebbero stati graditi dall’Al Nassr, quindi Duran, preso dall’Aston Villa, potrebbe anche lasciare il club nel corso di questa sessione di mercato. Prende 10 milioni di euro all’anno, ma questo non è un problema, secondo le informazioni riportate da tuttomercatoweb.it, per il club saudita. Che potrebbe anche decidere di pagare una parte del suo lauto compenso. Andiamo a vedere, quindi, la formula dell’operazione.

Calciomercato Roma, ecco la formula per Duran

Ovviamente il giocatore potrebbe arrivare alla Roma solamente in prestito e come detto prima con una parte di stipendio pagato dall’Al Nassr. Ma questo nemmeno è un problema. Il Napoli, che lo avrebbe cercato, non è convinto comunque dell’operazione, soprattutto perché Conte, in prima battuta, gradirebbe uno tra Nunez e Lucca che hanno delle caratteristiche diverse da Duran. E quindi in Italia rimangono solamente i giallorossi e il Milan.

Otto gol nelle 13 partite giocate nel campionato saudita, Duran quindi dopo un primo periodo non si è ambientato. E come detto prima alcuni comportamenti non sarebbero andati giù alla società. Quindi un ritorno in Europa è altamente probabile, a certe condizioni ovviamente, perché nessuno in questo momento, soprattutto a Trigoria, potrebbe spendere quella somma e nessuno può garantirgli uno stipendio da 10 all’anno. Ma di economia, in Arabia, non se ne fa proprio.