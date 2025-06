Dalla Juve al Napoli: due top player in cambio di Osimhen

Dalla Juventus al Napoli: due giocatori in cambio di Osimhen. Ecco cosa sta succedendo attorno alle prestazioni dell’attaccante nigeriano

Osimhen è in uscita dal Napoli, lo sappiamo tutti. Il segreto di Pulcinella, in poche parole. Rientrerà dopo il prestito annuale al Galatasaray ma non si rimetterà agli ordini di Antonio Conte.

Ci ha provato la Juventus. Ci ha provato il Manchester United. Ci hanno provato soprattutto dall’Arabia Saudita: ma Osimhen ha deciso di rimanere in Europa, rifiutando un’offerta da 35milioni di euro all’anno per giocare in un campionato importante. Insomma, l’ex campione d’Italia sotto la guida di Spalletti vuole giocare in Premier League. Anche perché, in Italia, non ci sono possibilità per ora. Solo la Juve, come detto, ci aveva provato con una certa insistenza, ma il fatto che sia andato via Giuntoli e che gli azzurri non è che avrebbero tutta questa voglia di cederlo a quella che potrebbe essere una diretta concorrente per lo scudetto, ha arenato la cosa.

Osimhen al Liverpool. Ecco come

E quindi? E quindi secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk ci sarebbe anche il Liverpool sulle tracce del giocatore. A dire il vero, nei colloqui che sono stati fatti per Nunez e per Chiesa, che sono degli obiettivi di Conte, sarebbe spuntato anche il nome di Osimhen.

Al momento se n’è discusso in maniera marginale, ma è indubbio che uno scambio potrebbe anche venire fuori. Due giocatori in azzurro, e che giocatori, uno con la maglia dei Reds. Trovare l’incastro che accontenti tutti non sarà semplicissimo, lo sappiamo, ma se ognuno muove un passo verso l’altra sponda allora questa soluzione potrebbe portare anche a dama. Vedremo come andrà a finire, e sappiamo benissimo che le prossime saranno settimane di fuoco, decisive, per scoprire il futuro di tutti i giocatori citati.