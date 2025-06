Dall’Inter alla Roma: Friedkin ha bloccato il nuovo Havertz

Il mercato è in gran fermento e solo parzialmente distratto dal Mondiale per Club che si sta disputando negli Stati Uniti.

Il Mondiale per Club appena partito negli Stati Uniti è l’ultima vetrina di questa interminabile stagione 2024-25. Il continente americano ospita il più grande evento per club nella speranza di dare ulteriore slancio ad un football che sembra essere sempre il figlio di un dio minore rispetto all’unico vero football ‘americano’.

La proprietà a stelle e strisce della Roma avrebbe pagato di tasca propria pur di vedere la formazione giallorossa competere in un torneo tanto prestigioso quanto dispensatore di grandi contributi economici. I Friedkin hanno a cuore la Roma ed intendono continuare ad investire nella società giallorossa. Il progetto è ambizioso ma occorre rispettare tappe precise.

Ed intanto, oltre Manica, si sta muovendo qualcosa che riguarda, ancora una volta, la famiglia americana proprietaria non soltanto della Roma.

I Friedkin sempre più protagonisti

Dan Friedkin vive immerso nel mondo del cinema. Da produttore punta soltanto al meglio, in termini di scelta delle migliori sceneggiature e dei migliori interpreti. Il medesimo criterio importato nel calcio.

Vale per la Roma ma vale anche per l’Everton. Nella città dei Beatles vi è il Liverpool fresco campione d’Inghilterra che ha pianificato un grande mercato in ottica Champions League. Un grande stimolo per la nuova proprietà americana che sta muovendo i suoi primi decisi passi per mettere in atto un concreto piano di rafforzamento in vista della prossima stagione.

La conferma arriva da tbrfootball.com che ci informa riguardo la volontà dell’Everton di ingaggiare Thierno Barry dal Villarreal. Obiettivo concreto ma non il più importante in questo momento in casa Everton. Il grande colpo che il club di Liverpool ha in mente si chiama Nick Woltemade, classe 2002, attaccante dello Stoccarda, della nazionale under 21 tedesca e della nazionale tedesca.

Nick Woltemade fino al 2023 militava nella terza divisione tedesca poi l’esplosione nella passata stagione. 17 reti con lo Stoccarda lo hanno messo in vetrina. La convocazione nella nazionale maggiore tedesca ha sancito la sua definitiva affermazione. L’Everton lo vuole così come la metà che conta della Premier League, dall’Arsenal al Chelsea, dal Manchester United allo stesso Liverpool. In Italia è stata l’Inter a seguire il giocatore con più convinzione.

Lo Stoccarda sta provando a trattenere per almeno un’altra stagione il suo gioiello che a molti ricorda il campione tedesco dell’Arsenal, Kai Havertz. E’ per tale motivo che Dan Friedkin intende portarlo a Liverpool, sponda Everton, però.