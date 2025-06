Donnarumma al posto di Di Gregorio: via libera Juventus

Donnarumma al posto di Di Gregorio: un giro di portieri incredibili in tutta Europa. Ecco potrebbe succedere attorno alle prestazioni di quello del Psg

Ha vinto la Champions League da protagonista Gigio Donnarumma. E alla fine della finale contro l’Inter ha parlato del suo contratto, specificando di non sapere quale sarà il suo futuro.

Al momento i colloqui con il Psg non hanno avuto sbocchi, soprattutto perché al portiere è arrivata un’offerta al ribasso. E siccome ha fatto vedere a tutti di essere uno dei più forti portieri del Mondo, vuole avere il giusto premio per quello che ha fatto. Se ne riparlerà, sicuramente, dopo il Mondiale per Club che adesso la sua squadra sta disputando negli Stati Uniti. Ma c’è una società, secondo le informazioni che sono state riportate da Team Talk, che ci starebbe pensando. In Premier League, ovviamente.

Donnarumma al posto di Di Gregorio: la Juve respira

Ci sarebbe il Manchester City sulle tracce di Donnarumma. La squadra di Guardiola è alla ricerca di un nuovo portiere – Ederson non convince più di tanto – e Guardiola starebbe pensando all’azzurro. Già cercato nelle scorse settimane, adesso i Citizens starebbero guardando con particolare interesse alla situazione rinnovo contrattuale. Qualora un accordo non venisse trovato sarebbero pronti ad un assalto vero e proprio.

E anche la Juventus potrebbe tirare un grosso sospiro di sollievo perché si è parlato anche di un interesse per Di Gregorio, il portiere di Tudor, che ha fatto bene al primo anno dentro una società importante come quella bianconera. Si è parlato pure di Svilar, a dire il vero, ma i fari maggiori a quanto pare dall’altra parte della Manica li avevano messi sull’ex Monza. Ma la situazione Donnarumma, è evidente, fa gola a tutti. E adesso la Juventus, può respirare un poco. Ovviamente sarebbe stato difficile, se non impossibile, rispedire al mittente un “attacco” di Guardiola. Da quelle parti i soldi non sembrano davvero avere fine.