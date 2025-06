Firma choc dopo la Roma: “Ghisolfi alla Juventus”

Firma choc dopo l’addio alla Roma: Ghisolfi rimane poco senza squadra. Interessa alla Juventus. Ecco cosa sta succedendo

Si è interrotto in maniera improvvisa il rapporto tra la Roma e Florentin Ghisolfi. La giornata di ieri dentro Trigoria è stata davvero convulsa e ha portato alla risoluzione consensuale del contratto tra il direttore sportivo e il club.

Lo ha detto anche Ranieri durante la conferenza stampa di presentazione di Gasperini: presto, la Roma, avrà un nuovo direttore sportivo. Già circola qualche nome, come quello di Massara, per un ritorno a Trigoria dopo diversi anni in giro per il Mondo. Ma non solo, qualche altro sulla lista ci sarà sicuramente. E Ghisolfi? E il francese, stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe anche rimanere poco senza squadra. Sì, e potrebbe anche rimanere in Italia.

Ghisolfi alla Juventus, la situazione

Il suo profilo potrebbe interessare alla Juventus. Con Comolli, connazionale che da poco ha preso il posto di Giuntoli come direttore generale, il suo profilo piace dalle parti della Continassa. Anche perché lo stesso nuovo dirigente della Juventus nel corso della sua conferenza stampa di presentazione ha annunciato che la società ha bisogno di altre figure dentro l’organigramma. Insomma, Ghisolfi potrebbe rimanere in Italia e passare in bianconero.

Poche ore senza squadra. E chissà, magari qualche approccio forse c’è stato prima. Difficile, ovviamente, visto che si parla di una situazione precipitata solamente nelle ultime ore a Trigoria. A Ghisolfi, secondo le indiscrezioni, è stato imputato il fatto di aver tirato un po’ troppo la corda per quanto riguarda il rinnovo di Mile Svilar: una frattura rientrata dopo l’intervento di Claudio Ranieri. Sarebbe stato davvero bruttissimo perdere il giocatore.

Intanto è arrivata anche l’ufficialità dell’addio di Vitali. La Roma ha messo una nota: “Lorenzo Vitali ha scelto di intraprendere nuove sfide e progetti professionali. La Roma apprezza il suo contributo e gli augura il meglio per il futuro”. Insomma, una rivoluzione clamorosa.