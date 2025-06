Lascia l’Inter per la Roma: primo colpo Gasp e cifre ufficiali

Il progetto targato Gian Piero Gasperini si è già messo in moto da tempo. Gli scossoni societari potrebbero allungare un po’ i tempi ma le idee sono chiare.

La Roma si muove, anche senza Florent Ghisolfi. L’addio imminente del direttore sportivo giallorosso lascerà soltanto per un attimo il ruolo vacante. Occorre una riflessione approfondita poiché è la delicatezza del ruolo stesso ad esigerla ma a Trigoria le idee sembrano chiare.

Chi non ha mai avuto problemi con le idee è Gian Piero Gasperini. La capacità di creare sempre nuove soluzioni tattiche ha rappresentato una sua storica prerogativa ed anche i cambi in corsa non lo hanno mai messo in difficoltà. I suoi primi passi nella capitale, sponda giallorossa, sono all’insegna di un progetto ben presente nella sua mente.

Da lì le scelte girate ai dirigenti della Roma. Ruoli ma anche nomi precisi, ove possibile.

Addio Inter ed approdo nella capitale

La lista era in mano a Florent Ghisolfi che ora la lascerà sul tavolo di Trigoria al suo successore. Intanto, però la Roma continua nella ricerca dei profili ‘consigliati’ da Gian Piero Gasperini.

E’ partito, inevitabile, il toto nomi. Chi può davvero arrivare alla corte del tecnico di Grugliasco, chi può rappresentare un obiettivo possibile o ancor più probabile e chi, invece, è da considerarsi soltanto come sogno irrealizzabile? Gli esperti di mercato hanno idee diverse con diverse gradazioni di possibilità ma tutte alquanto generiche.

Chi invece ragiona concretamente, appoggiandosi ai numeri, come i bookmaker, le risposte le fornisce, eccome. Sul fronte offensivo diversi sono i nome associati alla Roma a partire da Scamacca, giocatore che Gasperini conosce fin troppo bene, quotato a 4. La medesima quotazione dell’attaccante del Lecce, Krstovic.

I profili, invece, dati più prossimi allo sbarco a Trigoria sono Federico Chiesa, ex Juve, ora al Liverpool, quotato 3.50 e, soprattutto, Davide Frattesi, classe 1999, centrocampista romano dell’Inter, ex Roma. E’ il suo il nome su Goldbet è dato a 3 ed è quello sul quale i bookmaker puntano ad occhi chiusi come prossimo giocatore della Roma.