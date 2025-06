Voltafaccia Milan, game over Roma: firma col grande nemico

Il mercato della Roma procede a piccoli passi in attesa che si chiariscano alcune datate situazioni in sospeso. Poi si penserà alle novità in entrata.

Quando si è immersi nel calciomercato occorrerebbe avere mille occhi e forse nemmeno basterebbero per seguire tutti i possibili incastri.

La Roma ha iniziato a stendere il piano di rafforzamento e le prime, sostanziose uscite, dal punto di vista economico, regalano la necessaria tranquillità. Il progetto di Gian Piero Gasperini necessita di nuovi volti da far arrivare a Trigoria ma vi sono delle situazioni ormai datate che devono essere risolte, in un maniera o nell’altra.

Se la permanenza di Mile Svilar è ormai certa, rimangono in sospeso altre questioni. Una riguarda il centrocampista belga, Alexis Saelemaekers, in prestito alla Roma ma di proprietà del Milan. La società giallorossa ha provato a riscattare il centrocampista ma non ha trovato l’accordo con la società rossonera.

Tare blocca Saelemaekers

Il Milan non ha accettato l’offerta economica della Roma perché ritenuta troppo bassa ed il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, è convinto che in Premier League vi possano essere club pronti ad accontentare le richieste del Milan che toccano i 25 milioni di euro.

E dall’Inghilterra arrivano le ultime novità su Alexis Saelemaekers. Secondo quanto risulta a teamtalk.com, il “Nottingham Forest ha avviato delle trattative per ingaggiare l’esterno del Milan Alexis Saelemaekers“. Anche in questo caso, però, c’è una sostanziale differenza tra la richiesta del Milan e la cifra che il club inglese sarebbe disposto ad investire sul belga.

Un interessamento, quello del Nottingham Forest per Alexis Saelemaekers che risalirebbe alla scorsa estate prima ancora che andasse a buon fine lo scambio Abraham–Saelemaekers tra Milan e Roma. Ora, però, Milan e Massimiliano Allegri hanno stoppato qualsiasi trattativa riguardante il jolly belga.

Il tecnico livornese vuole tenerlo ancora sotto stretta osservazione e poi decidere. Ci vorrà ancora del tempo per conoscere il definitivo futuro di Alexis Saelemaekers. Se sarà Milan o altro?