Attenta Roma, l’accordo col portiere può saltare

Calciomercato Roma, è in fase di stallo il rinnovo col portiere. La situazione è cambiata nelle ultime ore. Ecco cosa sta succedendo

Le difficoltà che sono state mostrate da Ghisolfi per il rinnovo di Svilar, hanno portato alla risoluzione consensuale del contratto con il dirigente francese. Non solo questo, ovvio, ma si vocifera anche per la mancata cessione in tempi brevi di Angelino.

Com’è e come non è, Ghisolfi non è più un tesserato giallorosso e così come si è appreso immediatamente nella giornata di ieri potrebbe finire nel mirino della Juventus. Vedremo se sarà così, anche se questo adesso a Trigoria interessa davvero poco. Quello che interessa è riuscire a chiudere in tempi brevi quelle che sono le operazioni di mercato già impostate. E anche capire quelle che potrebbero essere impostate nel futuro. Detto questo, in casa giallorossa, almeno stando alle informazioni riportate da Eleonora Trotta, direttrice di calciomercato.it, in questo momento c’è qualche problema con gli estremi difensori.

Calciomercato Roma, salta l’accordo con Bouaskar?

Per il portiere Slim Bouaskar, che parteciperà ai prossimi Mondiali Under 17 in programma a novembre, era stato trovato un accordo di massima per il rinnovo del contratto. Adesso però le cose sembrano essere cambiate.

“Attese novità – ha scritto Trotta – su Slim Bouaskar: è seguito da diversi club spagnoli e nei giorni scorsi era stato trovato un accordo di massima per il rinnovo. Il portiere italo-tunisino, considerato un talento, parteciperà a novembre ai Mondiali Under 17″.

Al momento, quindi, c’è qualcosa che non va. Magari parliamo di qualche dettaglio, oppure di problemi un po’ più importanti che devono essere risolti nel minor tempo possibile. Parliamo di un giovane estremo difensore che ha sicuramente ancora molti margini di miglioramento, ma che ha messo in mostra delle qualità importanti che sarebbe un peccato lasciarsi sfuggire.