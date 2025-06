Calciomercato Roma, accordo raggiunto: firma fino al 2028

L’intesa di massima è già stata raggiunta: sono giorni decisivi per chiudere definitivamente la trattativa. Ecco cosa sta succedendo

Definire bollente questo caldo mese di giugno per la Roma sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo. In attesa di perfezionare anche con i crismi dell’ufficialità il ritorno di Massara in giallorosso, i capitolini stanno comunque tenendo alta l’attenzione sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite.

Al di là del fisiologico stato di impasse che il nuovo ribaltone dirigenziale ha provocato, non sono poche le tracce di mercato che la Roma ha già avuto modo di delineare. In una sessione di calciomercato che si preannuncia assolutamente densa di colpi di scena, infatti, alcune dinamiche di mercato hanno già preso una piega ben precisa.

Sulla scorta delle indiscrezioni rimbalzate in tempi e in modi diversi nelle scorse settimane, ad esempio, c’è una trattativa in particolare che è ritornata a prendersi prepotentemente le luci della ribalta. Quanto rimbalzato dall’Argentina proprio in questi istanti ne è una testimonianza tangibile.

Calciomercato Roma, è sempre più vicino all’addio: c’è l’intesa

È Tyc Sports a rendersene portavoce. Secondo quanto evidenziato dalla fonte argentina in questione, infatti, Leandro Paredes avrebbe detto sì alla proposta contrattuale messa sul piatto dal Boca Juniors. Dopo gli annunci più o meno velati che si sono rincorsi negli ultimi mesi, gli Xeneizes sarebbero definitivamente usciti allo scoperto, dopo aver ricevuto l’apertura convinta del diretto interessato.

Per il centrocampista argentino è dunque pronto un contratto fino al dicembre 2028. Tuttavia, ricordiamo che esiste una sorta di gentleman agreement che riporterebbe il play maker agli Xeneizes a fronte di un esborso pari a 3,5 milioni di euro. Dettaglio tutt’altro che trascurabile definito il quale le strade di Paredes e del club argentino saranno destinate ad incrociarsi in maniera definitiva.

Stando così le cose, l’addio dell’ex metronomo di Psg e Juventus rappresenta un’ipotesi sempre più concreta: si prospettano novità sulla questione a stretto giro di posta. Gli ultimi passaggi formali, insomma, per ratificare una trattativa pronta a decollare da un momento all’altro. Direzione andina.