Conte e Gasperini, affare chiuso: offerta faraonica e firma immediata

Ecco le ultime in merito al tanto chiacchierato mercato di Roma e Napoli, i cui destini potrebbero incrociarsi nel corso delle prossime settimane

Secondo quanto emerso nelle scorse settimane sui social, nonostante gran parte della tifoseria giallorossa abbia evitato di manifestare particolare entusiasmo al momento dell’annuncio del nuovo allenatore della Roma, pare che il popolo romanista pretenda in ogni caso dalla proprietà e dalla dirigenza un mercato che riveli quantomeno efficiente.

I romanisti stanno infatti rivendicando a pieni polmoni l’importanza di fornire a Gian Piero Gasperini una formazione che si riveli compatibile con l’ormai rinomata e iconica idea di calcio che negli scorsi anni lo ha reso noto al grande pubblico e, dunque, la necessità di compiere una profonda disamina della rosa attualmente a disposizione, delle sue lacune, degli elementi conciliabili con il sistema dell’ex Dea e di quelli che, al contrario, sulla carta non dovrebbero prendere parte al nuovo progetto firmato Gasp-Ranieri.

Gamba, fiato, intensità, rapidità di pensiero, di movimento e tanta, tanta tecnica… questi sono solitamente gli ingredienti che occorrono per intrigare Gian Piero Gasperini. Naturalmente più ci si avvicina alla porta avversaria e più il tasso di qualità diviene requisito imprescindibile e, in tal senso, sono emerse novità di rilievo in merito ad uno dei nomi più chiacchierati delle scorse settimane tra i corridoi di Trigoria.

Calciomercato Roma, le ultime su Odoi: il Nottingham lo vuole trattenere

Il profilo in questione risponde al nome di Hudson Odoi, attuale gioiello del Nottingham Forest cresciuto nelle giovanili del Chelsea e divenuto nel corso dell’ultima stagione uno dei profili più chiacchierati del panorama calcistico nostrano.

Ricordate le caratteristiche tanto care al Gasp elencate poco fa? Ecco… l’esterno offensivo classe 2000 preso in considerazione le possiede sostanzialmente tutte. Non è un caso che, secondo quanto riportato da SunSport, il Manchester United lo abbia inserito in cima alla lista dei propri desideri e, contando sul solo anno di contratto che gli rimane al Forest, i Red Devils avrebbero intenzione di affondare il colpo durante l’estate.

Tuttavia, pare anche che i vertici del Nottingham Forest avrebbero intenzione di trattenerlo all’interno del club, poiché forti della qualificazione in Europa e dei relativi benefici economici, che potrebbero permettergli di costruire un futuro stabile tra le grandi della massima lega più competitiva del mondo.

Sulle sue tracce vi erano anche la sopracitata Roma di Gasp e il Napoli di Conte (ancora alla ricerca di un degno successore di Klara), tuttavia, nel caso in cui la dirigenza inglese dovesse continuare a fare muro per ottenere un rinnovo, ecco che United, Roma, Napoli e chiunque altro abbia sperato di ottenere il cartellino del anglo-ganese, dovranno virare su nuovi obiettivi.