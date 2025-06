Dalla Roma all’Inter: scambio da 35 milioni e risposta immediata

Roma e Inter coinvolte sul mercato per una trattativa davvero complessa ma molto affascinante: si parla di 35 milioni sul piatto e di uno scambio esagerato

I nerazzurri devono provare a piazzare qualche esubero costoso e in là con gli anni, ma non sempre diventa facile trattare con club stranieri, soprattutto se in grado di spendere molto, sia per gli ingaggi che per i cartellini. L’ultima novità riguarda un vecchio pallino della Roma.

L’Inter ha fatto il suo esordio nel Mondiale per Club con uno scialbo pareggio contro i messicani del Monterrey. Non il modo migliore per Chivu di iniziare la competizione, contro Sergio Ramos e compagni. Ci sono tante assenze, giocatori sfiniti dopo una lunghissima stagione e la sensazione diffusa che il ciclo di Inzaghi abbia prosciugato molte energie. Bisogna ricreare un gruppo, ringiovanire la rosa e ripartire con un nuovo progetto. Beppe Marotta è al lavoro proprio per questo, con la speranza di arrivare a costruire una squadra nuovamente vincente nel giro di poco tempo.

La difesa presenta tanti giocatori piuttosto usurati e ultra trentenni ed è forse il reparto dove si cambierà di più. In attacco, con i due fratelli Esposito ora numericamente Chivu è apposto, ma arriverà chiaramente anche un nome più pronto. Poi c’è il capitolo centrocampo, dove Frattesi è stato tolto dal mercato vista la partenza di Inzaghi e c’è da sciogliere il nodo Calhanoglu.

L’Inter prova a piazzare Calhanoglu al Galatasaray: bocciato lo scambio con Gabriel Sara

Il regista turco guadagna 8 milioni di euro netti a stagione e ha 31 anni. Per una serie di motivi legati al bilancio l’Inter gradirebbe fare a meno di lui, ma valuta il cartellino non meno di 35-40 milioni. Marotta e Ausilio hanno intavolato una trattativa con il Galatasaray, che è interessato al ragazzo e vorrebbe provare il colpo. Dopo aver pescato in Germania per Sané, i giallorossi turchi hanno in mente altri nomi importanti tra cui l’ex Bayer Leverkusen.

L’Inter ha chiesto uno scambio alla pari con il brasiliano Gabriel Sara. I tifosi della Roma se lo ricorderanno certamente per la trattativa vissuta la passata estate, quando prima di prendere Le Fée, Ghisolfi aveva provato il colpo inglese. Le richieste troppo alte del Norwich alla fine avevano fatto desistere il ds francese, con il 25enne paulista che si era trasferito in Turchia. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, Sara non viene valutato come Calhanoglu, soprattutto per la differenza di età e di ingaggio (guadagna poco più di un quarto del collega). L’Inter dove trovare un’altra soluzione o pagare la differenza.