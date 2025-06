Doppietta rossonera e addio Roma: 35 milioni di euro

Arriva un addio in casa Roma quasi inaspettato che può lasciare interdetto Gian Piero Gasperini: si parla di ben 35 milioni di euro sul piatto per convincere il club

Quando ballano tutti questi soldi non si può scherzare. Come annunciato sia da Ranieri che dall’ex tecnico dell’Atalanta, il primo mercato di questo triennio non potrà essere troppo dispendioso e quindi acquisti da 35 milioni di euro rischiano di sfumare sul nascere.

La Roma deve operare sul mercato con intelligenza, cercando di sfruttare le occasioni e provando a sbagliare meno giocatori possibili per il proprio assetto tattico. Come sottolineato da Ranieri e Gasperini nella conferenza di presentazione di quest’ultimo, la prima cosa da fare quest’anno è costruire uno zoccolo duro su cui andare poi ad aggiungere anno dopo anno dei pezzi importanti. Chiaramente con il FFP non si potranno fare spese folli e quindi è difficile ipotizzare anche colpi da 35 milioni di euro, in stile Dovbyk l’anno scorso. Le cessioni possono aumentare il budget a disposizione di Massara (sarà lui il nuovo ds) ma non stravolgere il concetto appena espresso.

Tra le necessità tecniche di questa rosa c’è senza dubbio un giocatore veloce e in grado di creare la superiorità numerica sulla trequarti. Una sorta di seconda punta ma che possa partire dal lato sinistro del campo, convergendo verso il centro. Tra i vari nomi fatti in queste settimane c’era anche quello di Igor Paixao, autore di una stagione spettacolare con la maglia del Feyenoord, sia in Olanda che in Champions League.

Paixao si allontana dalla Roma: per lui c’è un duello rossonero

Paixao ha messo a segno ben 19 gol in questa stagione, a cui aggiungere anche una doppia cifra in tema di assist. Con questi numeri è ovvio che l’attenzione sul classe 2001 sia esplosa nel corso dell’anno e ora alla porta del Feyenoord stanno bussando in tanti. Il club olandese ha finora respinto tutti i tentativi di assalto, cercando di blindare il proprio gioiello. Di fronte a 35 milioni di euro, però, ci sarebbe poco da fare. Tale cifra per ora la Roma non l’ha messa sul piatto e nonostante un gradimento di fondo mostrato a più riprese, per ora non ha mai intavolato una vera e propria trattativa.

La concorrenza al momento è tutta rossonera e porta il nome del Bournemouth in Inghilterra e del Bayer Leverkusen in Germania, due squadre che possono spendere e non lesinano investimenti su giocatori del genere. Anche il Tottenham è alla finestra e questo per Gasperini e Ranieri non è di certo una buona notizia.