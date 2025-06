Ds Roma, il comunicato UFFICIALE del Club

In casa Roma c’è un comunicato ufficiale sulla figura del direttore sportivo.

Dopo il quinto posto raggiunto l’anno scorso, di fatto, i Friedkin hanno scelto Gian Piero Gasperini come nuova guida tecnica. La Roma del tecnico di Grugliasco, dunque, per la prossima stagione avrà come obiettivo sia quello di cercare di tornare in Champions League che disputare un ottimo percorso in Europa League.

Tuttavia, oltre al nuovo allenatore, i Friedkin hanno scelto di compiere una rivoluzione anche dal punto di vista dei quadri dirigenziali. Basta pensare che il nuovo direttore sportivo della Roma sarà Frederic Massara.

I Friedkin, oltre a Lorenzo Vitali, hanno infatti deciso di separarsi con Florent Ghisolfi dopo solo un anno dal suo arrivo. Proprio su questo cambio nella figura del nuovo direttore sportivo, di fatto, bisogna registrare un comunicato ufficiale della Roma.

Nuovo direttore sportivo Roma, c’è il comunicato ufficiale del club giallorosso

Il club capitolino ha infatti ufficializzato così l’addio di Florent Ghisolfi: “La Roma ed il Direttore Tecnico Florent Ghisolfi hanno deciso di comune accordo di interrompere il proprio rapporto. Nel corso dell’ultimo, Florent ha dimostrato professionalità e dedizione in una fase cruciale per il Club. Lo ringraziamo per il contributo dato e gli auguriamo il meglio per la sua prossima sfida professionale. Grazie, Flo!”.

Dopo appena un anno, dunque, Florent Ghisolfi lascia la Roma. Al suo posto, quindi, arriverà Frederic Massara.