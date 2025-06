Gyokeres alla Juve: accordo già firmato

Gyokeres alla Juventus: accordo già firmato. Ecco come l’attaccante dello Sporting potrebbe finire ai bianconeri. La situazione

La Juventus è alla ricerca di una punta, lo sappiamo. E dalle parti di Torino hanno capito che non ci sono possibilità, almeno per il momento, di arrivare a Osimhen. Il Napoli non lo vuole cedere in Italia e il giocatore sogna la Premier League. Quindi si valutano altre ipotesi.

La questione è aperta, insomma, ed è legata ovviamente al futuro di Vlahovic. Il serbo è in scadenza e dovrebbe salutare. La questione rinnovo non è sul piatto al momento, soprattutto perché lo stesso attaccante nel corso di questi mesi ha fatto capire di non essere disposto ad abbassare le proprie pretese. Vuole i 12milioni all’anno, per rimanere. Comolli ed Elkann sono in partenza verso gli Stati Uniti per capire come muoversi sul mercato e sembra ci possa essere in programma anche un incontro con il giocatore, secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport. Vedremo.

Gyokeres alla Juventus: c’è l’accordo

Il sogno, adesso, si chiama Gyokeres. L’attaccante dello Sporting che ha una clausola rescissoria di 100milioni di euro. Troppi soldi e oggi, sempre il CDS in edicola, sottolinea come ci sarebbe un accordo tra l’agente del calciatore e il club per un addio a 70milioni di euro: per essere precisi 60 più ulteriori 10 di bonus.

Un accordo che secondo il presidente non c’è. O almeno “è un ricatto” ha detto lo stesso, sempre leggendo il giornale. Ma l’agente sottolinea di avere un qualcosa di scritto, firmato, che quindi varrebbe come “clausola”. Nessuno pretende 100milioni, ovvio, ma nessuno vuole perderlo, per una cifra irrisoria. La Juventus, quindi, valuta con attenzione la situazione e la monitora, sapendo di avere delle buone possibilità di chiusura. Una Juve che adesso è in America con tutti gli stati maggiori. E che vuole accelerare. Vedremo come andrà a finire.