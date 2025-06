Kean al posto di Vlahovic: Milan-Juve la decide Allegri

Moise Kean è stato un protagonista assoluto nella scorsa stagione. L’ex Juventus potrebbe diventare un uomo mercato. Ed il Milan ci pensa.

Si è solite definirle priorità. Ogni società ha le sue, ogni tecnico le detta ai suoi dirigenti. Ogni tecnico prova a chiedere 100 per accontentarsi anche di 50, in tempi di diffuse ‘vacche magre’.

Il Milan prova a mettere nel dimenticatoio la stagione 2024-25. Un’annata che si portato la Supercoppa italiana ma ha visto sulla panchina rossonera due tecnici portoghesi, Paulo Fonseca e Sergio Conceicao, che non hanno conseguito nemmeno il minimo sindacale per una società come il Milan, ovvero la qualificazione ad una competizione europea.

Pagina voltata repentinamente. Igli Tare, nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri, nuovo tecnico, sono gli uomini del nuovo corso del club guidato da Gerry Cardinale. Il Milan intende ripartire e Massimiliano Allegri ha già dettato la sue priorità. Per il tecnico livornese la formazione rossonera ha la necessità di ripartire da un centravanti di sicuro affidamento.

Massimiliano Allegri ha scelto Moise Kean

Un attaccante di qualità, ancora giovane e in grado di assicurare un bottino di reti in doppia cifra, magari con un ‘2‘ iniziale.

Negli ultimi giorni il nome associato al Milan è stato quello di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus che Massimiliano Allegri conosce molto bene avendolo avuto alle sue dipendenze. Ora però sembra che qualcosa stia cambiando dal momento che lo stesso tecnico rossonero ha chiesto la fattibilità di un’operazione che coinvolgerebbe Moise Kean, ex Juve, ora alla Fiorentina.

Moise Kean è un altro profilo che Massimiliano Allegri ha conosciuto bene durante la sua esperienza alla guida della Juventus e, in questo momento, appare in cima ai desiderata del tecnico rossonero. La Fiorentina, dal canto suo è apparentemente tranquilla dal momento che non intende mettere sul mercato il suo miglior attaccante. In casa viola, però, sanno che sulla testa dell’ex attaccante pende la spada di Damocle della clausola rescissoria.

La clausola fissata dalla Viola è di 52 milioni di euro e ha validità dal 1° al 15 di luglio. A quel punto basterebbe che il Milan la onorasse, dopo aver trovato l’accordo con l’attaccante, per sfilare via Moise Kean alla Fiorentina. Se possibile o addirittura probabile lo si saprà a breve. Sempre per via delle famose priorità.