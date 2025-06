La Juventus ha chiamato Dybala: “Cartellino in mano”

Le suggestioni che può regalare il mercato sono uniche. Pezzi scelti che lasciano sognare i tifosi. Come quella che ci parla, e riparla, della Juve e di Dybala.

I tifosi della Roma attendono novità. Hanno infatti ben compreso come i fronti aperti siano due: la squadra dei dirigenti e la prima squadra da affidare a Gian Piero Gasperini.

Fronti diversi ed anche di diverso valore. Se la prima squadra attrae come nessuna, è in realtà proprio il gruppo dirigenziale a fare le fortune, spesse le sfortune, delle squadre di calcio. Cambiamenti in corso su un fronte e nell’altro con voci che si inseguono e si mescolano freneticamente.

Si passa, in un nanosecondo, da Frederic Massara sicuro prossimo direttore sportivo giallorosso a Davide Frattesi come primo, grande rinforzo per la mediana di Gian Piero Gasperini. Nuovi dirigenti, nuovi giocatori. Tutto interessa purché arrivino novità che rendano più forte la Roma.

Una telefonata per Paulo Dybala

C’è poi un capitolo poco trattato perché considerato poco interessante. Riguarda i giocatori che sono in procinto di lasciare la Roma. Uno di questi potrebbe essere Paulo Dybala.

Un’indiscrezione di mercato è arrivata da Torino, sponda Juventus, fonte Luca Momblano, che ha parlato di una telefonata arrivata a Paulo Dybala: “Questa non è una mia idea, mi hanno detto che lui ha risposto al telefono ed era stupitamente carico“. Ricordiamo come la storia tra la Juventus e Paulo Dybala si sia definitivamente chiusa ormai quattro anni fa.

Luca Momblano, sempre in riferimento al 30enne campione argentino, ha poi aggiunto che il contratto di Paulo Dybala contempla una clausola rescissoria pari a 12 milioni di euro e valida per l’intero mese di luglio e: “magari gli danno anche il cartellino in mano volendo“. Dybala a Torino è soltanto una suggestione estiva oppure vi può essere qualcosa di concreto?

Quando si parla di mercato “mai dire mai“.