Niente Juve, va alla Roma come Gasperini: arriva con Massara

La Roma prosegue il suo piano di rinnovamento a 360° senza soluzione di continuità. Dalle parti della Continassa si stanno preoccupando.

La Roma prosegue incessante la sua ‘rivoluzione’ perché, a questo punto, di rivoluzione si deve parlare. E’ la società Roma, nella sua totalità, ad essere messa in discussione e pesantemente rinnovata.

L’aver portato nella capitale un fuoriclasse della panchina come Gian Piero Gasperini lasciava presupporre che il grande cambiamento avrebbe riguardato soltanto la guida tecnica e, conseguentemente, la rosa giallorossa. Quanto avvenuto, e continua ad accadere dalle parti di Trigoria e che riguarda direttamente lo staff dirigenziale, ci indica invece come il cambiamento imposto dalla proprietà miri molto più in là.

Una Roma ambiziosa a partire dalla scelta fatta per la sua panchina, una Roma parimenti ambiziosa alla ricerca di dirigenti in grado di alzare sempre più l’asticella della competitività. L’addio al direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è soltanto il preludio all’annuncio del suo sostituto. Frederic Massara è ancora il favorito alla sostituzione del dirigente francese ma la Roma di questo periodo non dà riferimenti certi. E finisce spesso per sorprendere.

La Roma stende ancora i bianconeri

La nuova struttura dell’area tecnica giallorossa non comprenderà quindi soltanto il nuovo direttore sportivo. A tale figura si collega, come naturale appendice, la nomina di un nuovo capo scout.

Maurizio Russo su calciomercato.it lancia il nome giusto in ottica Roma: “Se tornasse Massara come DS, riprenderebbe quota il nome di Michele Fratini come capo scout“. Fratini che era stato già contattato dalla proprietà americana ai tempi di Daniele De Rossi.

Gian Piero Gasperini, Frederic Massara, Michele Fratini. Sembra di essere ritornati agli anni ’80 quando ogni occasione era buona per la Roma e per la Juventus di pestarsi i piedi reciprocamente. Ora, però, è la Roma che sta continuamente pestando i piedi alla nuova dirigenza bianconera guidata da Damien Comolli.

Che appare, al momento, immobile, frastornata ed un po’ impaurita.