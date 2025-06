Tradimento e addio Juve: è già UFFICIALE

Tradimento è addio Juventus: niente da fare, il colpo rimane in canna. Già ufficializzato l’accordo e per Comolli non c’è proprio nulla da fare

L’avventura del nuovo direttore generale della Juventus, Comolli, è iniziata ufficialmente una settimana fa con la prima conferenza stampa. Lo stesso ha parlato di quelle che sono le figure dirigenziali che la società deve ancora avere: da un direttore sportivo e uno tecnico. Insomma, l’organigramma è ben lontano dall’essere completo.

In queste ore il nome nuovo è quello di Florentin Ghisolfi che da ieri ha detto addio alla Roma. Forse il fatto di parlare la stessa lingua – entrambi sono francesi – potrebbe spingere Comolli a farci un pensierino. Anche perché, un altro nome che era stato accostato nel corso di queste settimane alla Vecchia Signora, non andrà a Torino. Un tradimento ufficiale, visto che il club d’appartenenza, con una nota, ha messo nero su bianco il nuovo accordo.

Addio Juventus, rimane al Tolosa

Uno dei nomi che circolava con molta insistenza, tant’è che molti giornalisti davano la cosa per fatta, è stato quello di Viktor Bezhani, giovane dirigente del Tolosa, ex società appunto di Comolli, che invece non seguirà il suo ex dirigente nella nuova esperienza in bianconero.

Il club francese infatti, con una nota apparsa sul proprio sito, ha ufficialmente promosso, ad interim per il momento si legge, questo dirigente come nuovo direttore sportivo. Quindi niente Juventus, quindi niente possibilità di seguire Comolli a Torino. E lo stesso nuovo direttore generale, che è volato negli Stati Uniti in queste ore per seguire la squadra impegnata nel Mondiale per Club, dovrà cercare velocemente, anche, un’altra figura. Magari quel Ghisolfi di prima, o magari un altro uomo. Di certo il suo pupillo rimarrà in Francia. E per la Juventus questa non è una buona notizia.