Yildiz firma fino al 2030: Juve sabotata dall’ex

Emergono novità a dir poco sorprendenti in merito al tanto chiacchierato del gioiello bianconero Kenan Yildiz. Ecco le ultime

Il progetto Juve è soltanto uno dei tanti che nel corso delle prossime settimane subirà una violenta scossa derivante dal calciomercato estivo, durante il quale sostanzialmente la totalità della parte sinistra della classifica andrà a modificarsi radicalmente per proiettarsi con rinnovato entusiasmo verso la stagione 25/26.

Gran parte delle big coinvolte sarà più che altro costretta a rivolgersi al mercato, per via del frenetico valzer di allenatori che ha investito la Serie A e che costringerà le varie dirigenze a ridisegnare le proprie priorità intorno alle esigenze dei rispettivi allenatori.

In tal senso la Juve appare ancora come una creatura misteriosa, dato che è da comprendere se Igor Tudor avrà o meno la possibilità di proseguire il proprio percorso alla guida della Vecchia Signora. Intanto, comunque, pare che vi sia un affare in sospeso il cui sviluppo prescinderà dalla permanenza o meno del tecnico croato.

Addio Yildiz? La ferree condizioni della Juve e il nuovo contratto

Kenan Yildiz è senza dubbio alcuno tra quei giovani talenti che nel corso dell’ultima stagione di Serie A hanno manifestato con vigore il proprio talento. Tra questi possiamo certamente citare Soulé, Ricci, Koné, Maldini, Conceicao, Bernabé e tanti altri, ma Yildiz sembrerebbe aver manifestato ancor più degli altri la propria determinazione nel diventare uno dei grandi.

Il numero 10 stampato sulla maglia bianconera (ricordiamo che si tratta di un numero transitato sulle spalle di giocatori come Paul Pogba, Paulo Dybala, Michelle Platini, Alessandro Del Piero ecc…) e la tranquillità con cui egli lo indossa ne manifestano la maturità, il che non ha certamente lasciato indifferenti la varie big del Vecchio Continente.

Tra queste, come riportato sull’account X (Twitter) di Ekrem Konur, spiccano senza dubbio Arsenal e Chelsea (in questo caso l’ex Juve Maresca vorrebbe affiancare il pregiato destro di Yildiz al magico mancino di Cole Palmer), entrambe decise a portare il fuoriclasse turco nei propri centri sportivi.

Nelle ultime ore, secondo quanto emerso, i due club inglesi avrebbero fatto ripartire le avance nei confronti della Vecchia Signora, che ha già chiarito più volte come il proprio dieci non sia in vendita, a meno di offerte che sfondino la barriera dei 70 milioni di euro. Pare addirittura che i vertici torinesi stiano lavorando per estendere il contratto del turco fino al 2030.