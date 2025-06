Accordo saltato con la Juve: firma con la Roma

Il calciomercato estivo è pronto a riservare diverse sorprese e altrettanti colpi di scena a tifosi e appassionati della Serie A

Dopo settimane di frenesia, il valzer di allenatori è sostanzialmente terminato (tra le big rimane soltanto la Juve a dover prendere una decisione definiva per la propria panchina), il che lascia spazio alle infitte considerazioni e previsioni in merito alla sconfinata lista di possibili operazioni che vedranno la luce nel corso del calciomercato estivo. Cambiare allenatore, nella gran parte di casi, significa anche modificare radicalmente il proprio assetto e, dunque, gli interpreti che dovranno prendergli parte.

Lo sa bene Sir Claudio Ranieri a Trigoria, il quale, nel tentativo di plasmare una nuova rosa che si riveli compatibile con quanto desiderato da Gian Piero Gasperini, dovrà anche rintracciare il nome del successore di Florent Ghisolfi.

Mancano oramai una manciata di giorni all’inizio del calciomercato e, nelle ultime ore, sono emerse novità di rilievo che coinvolgono anche la Vecchia Signora di Comolli.

La compatibilità tra allenatore e rosa è alla base di ogni progetto che pretenda di rivelarsi sostenibile, in particolare se, come nel caso di Gasperini, la pretesa è quella di avere calciatori perfettamente compatibili con un sistema di gioco ben preciso e complesso (per intenderci allenatori come Massimiliano Allegri tendono a pretendere “semplicemente” individualità di particolare pregio, più che perfettamente in linea con la propria idea di calcio, il che li rende più adattabili a rose di diversa natura).

Massara era a un passo dalla Juve: cosa è successo?

A maggior ragione appare altrettanto prezioso ottenere una particolare intesa tra direttore sportivo e allenatore, dato che le velleità di quest’ultimo saranno digerite e poi tradotte in operazioni di mercato proprio dal DS.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore, pare che Frederic Massara sia davvero ad un passo dal ritorno in terra giallorossa (in passato aveva già lavorato al fianco di Sabatini e come successore di Monchi), ma, ancor più di recente, Tuttosport avrebbe rivelato un retroscena su quanto avvenuto negli scorsi giorni in merito al futuro del direttore sportivo torinese.

Secondo il giornale piemontese, pare infatti che l’ex Milan fosse realmente ad un passo dalla firma con la Vecchia Signora, ma a fermare tutto, permettendo alla Roma di affondare il colpo, sarebbe stato Damien Comolli, il quale avrebbe bloccato la firma all’ultimo istante.