Dalla Roma alla Juve, Tudor l’ha convinto: 40 milioni per la firma

Dalla Roma alla Juventus: Tudor ha convinto la società e vuole una firma da 40 milioni di euro. La situazione che si è creata in queste ore

Ogni reparto della Roma dovrà essere rinforzato. Anche se come sappiamo ci sono dei paletti del Fair Play Finanziario che i giallorossi dovranno rispettare. Pure per questo motivo, ovviamente, si cercheranno di cedere il maggior numero di calciatori possibili entro il 30 giugno.

Si parla di Paredes, che ormai sembra ad un passo dal Boca Juniors, e si parla in queste ore di Shomurodov, che dovrebbe andare in Turchia. Senza addii, Massara, che sarà il nuovo direttore sportivi, non può fare chissà che. Servono soldi da investire, e quei soldi, la Roma, forse li potrebbe investire nei confronti di un difensore, chiacchierato da molto tempo dalle parti di Trigoria.

Calciomercato Roma: la Juve forte su Balerdi

Si parla di Balerdi, difensore del Marsiglia. Sul giocatore però si sono anche accesi i riflettori della Juventus. Tudor lo conosce e secondo quanto raccontato dal giornalista Momblano, il giocatore coincide con le idee del tecnico e con quelle del nuovo direttore generale bianconero Comolli.

In poche parole, se la Juventus dovesse decidere di fare un investimento in difesa nel corso di questa sessione estiva di mercato, probabilmente verrà fatto sul giocatore che anche la Roma in tempi non sospetti aveva messo nel mirino. Quindi occhio alla situazione, anche se crediamo che i giallorossi una cifra del genere al momento non se la possono permettere di spenderla.