Dybala l’ha detto alla Roma: offerta choc e risposta immediata

Ecco le ultime in merito alla tanta chiacchierata permanenza di Paulo Dybala in terra giallorossa nell’era Gasperini

In molti, già nei giorni precedenti all’ufficialità in merito all’approdo di Gian Piero Gasperini in terra giallorossa, avevano iniziato a sollevare dei dubbi piuttosto fondati sulla permanenza di Paulo Dybala nel caso in cui l’ormai ex allenatore dell’Atalanta fosse realmente giunto nella città eterna, per via di una condizione fisica che appare non propriamente in linea con le richieste che il tecnico torinese tende a rivolgere ai propri interpreti.

In particolare per quanto concerne la fase offensiva, nell’ultima decade è stato piuttosto raro vedere calciatori dell’Atalanta di Gasp con il freno a mano in campo, dato che la filosofia del nuovo allenatore della Roma è stata da sempre piuttosto limpida: portare quanti più attaccanti possibili nella trequarti offensiva infilandosi in ogni spazio disponibile, rimanendo sempre imprevedibili e frizzanti. Per fare ciò è piuttosto evidente che occorra quell’impeccabile condizione fisica che manca a Dybala da svariato tempo.

Calciomercato Roma, Dybala ha rifiutato l’Al Hilal

Le voci che vedevano la Joya fuori da Trigoria sono state talmente numerose e reiterate che facciamo fatica più che altro a individuare un momento nell’ultimo anno in cui i tifosi potevano dirsi certi che il fuoriclasse argentino sarebbe rimasto in giallorosso.

Nelle ultime settimane del suo mandato, tuttavia, Ranieri ci ha tenuto a ribadire più volte come l’ex fantasista bianconero fosse al centro del futuro progetto giallorosso.

Ora, tuttavia, l’arrivo di Gasperini potrebbe aver rimescolato nuovamente le carte in tavola, anche se un primo segnale di fedeltà è giunto direttamente da Dybala.

Difatti, secondo quanto riportato da CLMerlo in diretta, pare che l’Al Hilal di Simone Inzaghi avrebbe offerto al numero 21 giallorosso una possibilità piuttosto bislacca per partecipare al Mondiale per Club. L’offerta ammonta a ben 10 milioni di euro solo per giocare il mese relativo al Mondiale per Club, ma,come evidente dallo svolgimento della competizione, il fuoriclasse giallorosso ha rifiutato categoricamente.