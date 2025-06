Esclusione UFFICIALE, che mazzata: l’Inter è stata già avvisata

Esclusione UFFICIALE e avviso immediato anche all’Inter, mazzata clamorosa: non parteciperanno al prossimo campionato.

L’attenzione attuale di questa fase sta riguardando principalmente questioni di calciomercato e dirigenziali, alla luce della necessità di apportare importanti modifiche e cambiamenti tra le fila di squadre e società per la prossima stagione e per l’apparecchiamento nonché il raggiungimento di nuovi obiettivi stagionali. Ne sa qualcosa la stessa Roma che, dopo aver gettato le basi per la rivoluzione con Gasperini in panchina, ha negli ultimi giorni vissuto degli stravolgimenti endogeni relativi alla composizione societaria.

Da questo punto di vista, in realtà, gli ultimi mesi avevano già apportato cambiamenti di grande portata, come ben ricordano i fatti accaduti a cavallo dei due esoneri di De Rossi e Juric, prima dell’arrivo di Claudio Ranieri. Con la presenza del testaccino ora in dirigenza, i tifosi giallorossi paiono aver maturato fiducia circa le decisioni che contraddistingueranno il club dei Friedkin, nelle mani principalmente di tre profondi conoscitori della Serie A, quali gli stessi Ranieri e Gasperini, oltre che il ritornato DS, Massara. Intanto, la fase calcistica del nostro Paese continua a vivere scossoni e cambiamenti a più ampio raggio, come ben ci testimoniano e ricordano gli eventi relativi alla panchina dell’Italia.

Spal esclusa dalla Serie C, UFFICIALE: Gravina coinvolge anche l’Inter

Con Gravina decisosi a fare un passo oltre Luciano Spalletti, si è assistito a settimane di sondaggi e perplessità circa l’individuazione del nuovo CT, alla fine ricaduta su Gattuso, dopo gli approcci, fallaci, anche nei confronti dello stesso Ranieri. La questione Italia, però, non sta rappresentando l’unico fattore di discussione di questa fase, come testimonia altresì il comunicato UFFICIALE della FIGC in queste ore, coinvolgente la Spal e anche altre realtà italiane.

Come si legge nella nota che ci apprestiamo a riferire, la squadra ferrarese non si è vista riconoscere le licenze necessarie per l’ammissione al prossimo campionato di Serie C. Ciò, dunque, si rifletterà nell’esigenza di un ripescaggio e con ingerenze più latamente coinvolgenti i ricorsi relativi alla concessione delle Licenze Nazionali. Frattanto, andranno anche capite le linee per la definizione ufficiale degli organici dei campionati professionistici, successivamente ai play-out di Serie B e delle domande di iscrizione di società come Brescia, Frosinone, Salernitana e Sampdoria.

Il comunicato ufficiale spiega bene la questione, parallelamente alle parole di Gravina che coinvolgono anche l’Inter. “Abbiamo preso atto delle comunicazioni della Covisoc e oltre al posto vacante lasciato dalla Lucchese ci sarà posto per almeno un ripescaggio – ha dichiarato il presidente della FIGC Gabriele Gravina – se ci sarà domanda potremmo avere una quarta seconda squadra in Serie C. So che c’è un interesse dell’Inter, c’è tempo fino al 18 luglio“.