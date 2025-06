La Juve è un ricordo: Massara ha già scelto il nuovo bomber

La Roma si fionda sull’attaccante dopo il ribaltone dirigenziale: concorrenza e prezzo del cartellino, tutti i dettagli

Cambiata nuovamente pelle con la decisione dei Friedkin di interrompere il rapporto con Ghisolfi e affidare le redini del mercato a Massara, la Roma non vuole ‘perdere’ altro tempo. Ci sono tanti reparti – infatti – sotto la lente di ingrandimento dei giallorossi che potrebbero imprimere una direzione piuttosto precisa alle prossime mosse di mercato dei giallorossi.

Restando vigili sia sui possibili intrecci in Serie A che in campo internazionale, i giallorossi proveranno subito a sfruttare la nuova situazione che si è venuta a delineare per cogliere al balzo eventuali occasioni. Chances che ad esempio si potrebbero materializzare se si restringesse il campo all’attacco, reparto già sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi. L’arrivo di Gasperini e i diktat dell’ex tecnico dell’Atalanta rappresenteranno sicuramente un autentico turning point, fermo restando che sono diversi i profili accostati in tempi e in modi diversi alla Roma. Lista che, però, si arricchisce di un altro (autorevole) candidato.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per il bomber: così cambia tutto

Ci stiamo riferendo ad Arnaud Kalimuendo, già seguito dalla Roma in tempi non sospetti e vecchio pallino anche della Juventus. L’attaccante del Rennes – che dunque Massara conosce molto bene avendone bloccato in passato la possibile cessione – rappresenterebbe molto più di una semplice idea di mercato per il nuovo DS della Roma.

A riferirlo è ‘Leggo’ che spiega come la Roma, dopo aver rimodulato le proprie leve dirigenziali, abbia riannodato i fili del discorso per capire gli eventuali margini per l’attaccante francese, valutato dal Rennes almeno 25 milioni di euro. Tuttavia, ricordiamo come la concorrenza per Kalimuendo non sia affatto scontato e comprenda diversi club in giro per l’Europa. Oltre alla solita Premier League, infatti, da non trascurare neanche i tentativi del Bayer Leverkusen: pur provando a ‘forzare’ i tempi, però, le ‘Aspirine’ non sono comunque riuscite a far saltare il banco.

Ritornando in casa Roma, con Lucca ormai destinato al Napoli e Krstovic sempre più nel mirino del Leeds, la candidatura di Kalimuendo potrebbe dunque rappresentare molto più di una semplice idea di mercato. Del resto quello dell’attaccante del Rennes è un profilo che per tecnica e predisposizioni fisiche si sposerebbe in un certo modo nello scacchiere di Gasperini. In un modo o nell’altro le prossime settimane potrebbero rivelarsi assolutamente bollenti anche per ‘dirimere’ una questione – quella riguardante l’attacco – tutt’altro che banale.