La Roma non può più aspettare: 30 milioni da Conte

Calciomercato Roma, i giallorossi non possono più aspettare: 30 milioni di euro è la prima offerta che ha piazzato Conte. Ecco la situazione

Il Napoli fa sul serio. E ha piazzato anche la prima offerta ufficiale per un giocatore che è stato accostato con una certa insistenza alla Roma nel corso delle ultime settimane.

Soprattutto perché lo vuole Gasperini, il nuovo allenatore, che anche quando era all’Atalanta aveva deciso di accendere i riflettori. Insomma, Conte si è messo in mezzo e secondo le informazioni che sono state riportate da Sky Sports News, in sintonia con il presidente De Laurentiis, avrebbe dato il via libero al direttore sportivo Giovanni Manna di presentare la prima offerta ufficiale.

Calciomercato Roma, il Napoli affonda: 30 milioni per O’Riley

Il nome è quello di O’Riley del Brighton che sì, la Roma aveva messo – e ha – nel mirino. Trenta milioni di euro sul piatto da parte della squadra campione d’Italia per il giocatore, che dopo aver preso De Bruyne a parametro zero non ha nessuna intenzione di fermarsi. Anche perché in Campania sono sicuri che arriveranno un bel po’ di milioni di euro nelle prossime settimane per la cessione di Osimhen: almeno 75, che poi è la clausola rescissoria valida solamente per l’estero, che potrebbe liberare l’attaccante nigeriano.

Insomma, un affondo vero e proprio quello del Napoli: 30 milioni forse non bastano per convincere il Brighton, che magari si aspetta adesso la partenza di un’asta internazionale per guadagnare il più possibile, ma è sicuramente una buona base di partenza per cercare di intavolare una trattativa. Vedremo come andrà a finire, ma di certo questo affondo non lascia dormire sonni tranquilli alla Roma.