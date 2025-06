Offerta da capogiro, dal Milan alla Roma: cala subito il sipario

I giallorossi sono stati avvisati: la comunicazione è appena arrivato ed è destinata a riscrivere il finale

Tra gli intrecci tra Milan e Roma densi di importanti conseguenze sia nel breve che nel lungo periodo, occhio all’effetto domino che ha come focus l’attacco. A prescindere dal futuro di Artem Dovbyk, l’idea dei giallorossi è quella di puntellare un reparto al quale è mancato un altro punto di riferimento al quale affidarsi in determinati frangenti della stagione.

Le idee di certo non mancano all’area tecnica giallorossa. Pronta a ‘stappare’ ufficialmente l’inizio dell’avventura di Massara, la Roma sta continuando a muoversi sotto traccia alla ricerca della soluzione più congeniale in termini di qualità-prezzo. Benché un ruolo determinante in quest’ottica sarà svolto dalle eventuali cessioni che si riuscirà a capitalizzare, un profilo che in tempi e in modi diversi è finito nella lista dei desideri della Roma è quello di Nikola Krstovic sul quale i capitolini restano vigili. Per riuscire a mettere le mani sull’attaccante del Lecce, però, i giallorossi saranno chiamati a battere una concorrenza che si prospetta sempre più folta.

Calciomercato Roma, così ‘salta’ il bomber: proposta dalla Premier

Restando in Serie A, oltre alla Roma anche il Milan si è informato sul calciatore, pur non affondando il colpo con un’offerta concreta tale da far vacillare i pugliesi. Proposta che invece sarebbe stata recapitata dal Leeds che dopo i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, sarebbe uscito definitivamente allo scoperto.

A riferirlo è Sky Sport che svela come il club inglese abbia avanzato un’offerta piuttosto interessante al Lecce, avvicinandosi di fatto alle richieste fatte trapelare dal club pugliese, non disposto a trattare la cessione di Krstovic per una cifra inferiore ai 25-30 milioni di euro. Soglia che non spaventerebbe affatto il Leeds, pronto a far saltare il banco. Pur continuando ad aspettare eventuali segnali da altri club di Serie A, il ragazzo si sarebbe dunque preso del tempo per valutare il da farsi.

Dal canto suo, per non farsi trovare impreparato, il Lecce avrebbe già individuato il papabile erede di Krstovic: ci stiamo riferendo a Kevin Carlos, attualmente in forza al Basilea. Stando così le cose, il pressing concreto da parte del Leeds per Krstovic potrebbe rappresentare un vero e proprio turning point in merito al futuro dell’attaccante del Lecce al centro di un vero e proprio ‘intrigo’ internazionale.