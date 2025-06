Son in coppia con Vlahovic: colpo di scena Juventus

La Juventus, impegnata negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, attende risposte da questa prima fase di mercato. E qualcosa si muove.

La Juventus che attende il suo esordio al Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti, attende anche di poter mettere in atto le idee fin qui maturate in ottica mercato estivo.

Dalla Continassa sembra essere passata la linea dei 3 grandi acquisti bastevoli, per lo stesso Igor Tudor, a far rialzare la testa alla Juventus e farla tornare da subito competitiva. Occorrerà poi ridare forza e vigore a giocatori come Teun Koopmeiners, il cui grande investimento ha prodotto lo zero assoluto.

Occorrerà, inoltre, comprendere cosa vorrà fare da grande Dusan Vlahovic. Rinnovare con la Juventus, accettare una destinazione di suo gradimento dopo il giusto compenso da girare alla società bianconera oppure arrivare a scadenza ed andar via nel 2026 mettendo nei guai la sua attuale società?

Son-Vlahovic, la Juve non crede ai suoi occhi

Eppure qualcosa si muove. Cosa ce lo ha spiegato mirror.co.uk che ha posto al centro della sua attenzione una vecchia conoscenza del calcio italiano, José Mourinho, ex tecnico di Inter e Roma.

L’ambizione è ben radicata nel DNA del tecnico portoghese. Nella stagione appena terminata il suo Fenerbahce si è dovuto inchinare alla forza del Galatasaray di Victor Osimhen ma lo Special One medita vendetta. Primo obiettivo da centrare è il superamento dei turni preliminari di Champions League per entrare nella massima competizione europea dalla porta principale.

Un Fenerbahce più forte ha bisogno di giocatori pronti e che il tecnico portoghese conosca già. Esattamente come Son Heung-min, il 32enne attaccante sudcoreano del Tottenham che lo Special One ha diretto quando è stato seduto sulla panchina degli Spurs. Il Tottenham ha attuato un prolungamento automatico del contratto del suo attaccante a gennaio con scadenza giugno 2026. Al giusto prezzo Son Heung-min potrebbe partire.

Il prezzo giusto per Son Heung-min potrebbe aggirarsi attorno ai 25 milioni di sterline.

Nella mente dello Special One l’esperto attaccante sudcoreano è soltanto il primo tassello del suo progetto di rafforzamento del Fenerbahce. L’altro tassello di peso può diventare Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, della Juventus. L’attuale grande preoccupazione della società bianconera potrebbe pertanto trovare soluzione grazie al suo ‘nemico amatissimo‘. Se sarà così lo scopriremo solo vivendo ora per ora il calciomercato.