Vola alla Roma con Massara: annuncio UFFICIALE

La società giallorossa è sempre più protagonista di questa fase di calciomercato. Dopo l’allenatore top, uno staff tecnico di pari livello.

Prosegue il restyling in grande stile della Roma. L’attenzione della società giallorossa sembra ora concentrarsi principalmente sullo staff tecnico. La promozione di Claudio Ranieri dalla panchina a ruolo di consigliere scelto dei Friedkin è stato soltanto il primo mattone della ristrutturazione giallorossa.

Il secondo mattone è stato deposto ufficialmente nella giornata di oggi con l’annuncio del nuovo direttore sportivo che prenderà il posto di Florent Ghisolfi. La Roma ha puntato su un cavallo di ritorno, ovvero su quel Frederic Massara che ha già lavorato per la società giallorossa. Un usato sicuro che torna in Italia dopo la stagione in Ligue 1 con il Rennes.

Per l’ex dirigente del Milan tricolore di Stefano Pioli un contratto triennale ed un progetto ambizioso da mettere su carta e poi da attuare. Ora non resta che completare l’opera. E se è vero che non c’è due senza tre ecco che l’ufficialità di Frederic Massara come nuovo direttore sportivo della Roma potrebbe preludere ad un altro prestigioso arrivo nello staff tecnico.

Volando raggiunge Massara e Ranieri a Trigoria

Ed il nome prestigioso che arricchirebbe ulteriormente il restyling dell’area tecnica giallorossa è quello di Michele Fratini, al primo posto per il ruolo di capo scout.

Il primo ad essere entusiasta di questa eventuale opportunità professionale è lo stesso dirigente e le sue parole rilasciate a “TiAmoCalciomercato” su YouTube e riportate sul canale X di calciomercto.it sono uno sperticato elogio nei riguardi della società giallorossa:

“Ora come ora l’AS Roma sta programmando meglio di tutti al mondo. Ho la sensazione che farà uno squadrone e che si consacrerà negli anni”. Quasi non convinto di aver reso bene la sua idea sulla Roma di oggi Michele Fratini ha poi aggiunto: “Io alla Roma? Se mi chiama Massara io volo. Sarei pronto perché Roma è una piazza che piace a tutti, non lo dico per ruffianeria”.

Se è vero che tre indizi fanno una prova, mettendo insieme l’ufficialità di Frederic Massara come nuovo ds giallorosso ed il doppio messaggio nemmeno tanto cifrato di Michele Fratini alla Roma è facile prevedere che sarà lui il prossimo capo scout della società capitolina. E tre.