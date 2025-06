20 milioni alla Juve: Friedkin ci mette la firma

La famiglia Friedkin ha deciso di mettere il piede sull’acceleratore e per questo è pronta a mettere mano al portafoglio. Un assegno è già firmato.

La Juventus è al momento impegnata negli Stati Uniti. Il Mondiale per Club è l’occasione per provare a raccogliere qualche soddisfazione, e diversi denari, entrambi clamorosamente mancati nella stagione ‘regolare’.

Torneo di prestigio a parte c’è una nuova stagione da preparare ed un mercato da affrontare con idee chiare, esattamente ciò che sembra mancare dalle parti della Continassa. Un mercato da pianificare senza un direttore sportivo è un’impresa difficile da realizzare. Nelle ultime due stagioni è stato Cristiano Giuntoli a ricoprire tutti i ruoli. Ora sembra che tocchi a Damien Comolli indossare i medesimi panni. La storia pare non abbia insegnato nulla.

Qualcosa occorrerà pur fare ed anche in questa sessione di mercato la Juventus dovrà tenere bene a bada i suoi conti. Pertanto non soltanto i pochi presunti acquisti di qualità ma anche diverse cessioni per poterli quasi interamente finanziare. Da oltre Manica paiono arrivare novità a tale riguardo.

Friedkin dà una mano alla Juve

Profili da valutare in ottica acquisti, profili da valutare in ottica cessioni e, per quanto possibili, anche con congrui introiti.

Un capitolo a parte, e che si prospetta di lunghissima lettura, in casa Juventus è legato a Dusan Vlahovic. Attaccante serbo a parte, salvo il solo Kenan Yildiz nessuno può ritenersi al sicuro di restare in bianconero. Secondo le informazioni in possesso di footmercato.net l’esterno statunitense della Juventus, Timothy Weah, avrebbe attirato le attenzioni di due club della Premier League.

Arrivato alla Juventus nell’estate del 2023 Timothy Weah ha un contratto con i bianconeri che scadrà a giugno 2028 e la sua valutazione è di 20 milioni di euro. Il Tottenham, vincitore dell’Europa League nonché l’ambizioso Everton di proprietà della famiglia Friedkin, vedrebbero bene il versatile esterno bianconero nel campionato più bello del mondo.

Mai come in questa sua fase storica tutto, all’interno della Juventus, ha un prezzo. Occorrerà, pertanto, accontentare le eventuali richieste della società torinese. Dan Friedkin, con l’altra sua squadra di proprietà, la Roma, ha già dato un paio di dispiaceri alla Juventus. Per ‘farsi perdonare’ le potrebbe dare una mano di natura economica acquistando Timothy Weah.