Addio Vlahovic e terremoto Inter: il sostituto firma col bonus

Addio Vlahovic e terremoto Inter: la Juventus sembrerebbe ormai decisa a fare l’affondo per l’attaccante. Ecco le cifre. La firma arriva col bonus

Dentro la Juventus a quanto pare c’è il problema attaccante. Se è vero che Kolo Muani comunque potrebbe restare, Tudor ha bisogno di un’altra punta importante che vada a sostituire Vlahovic.

Sì, perché secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, l’attaccante serbo alla fine non rinnoverà il contratto alle cifre che Comolli ha proposto. E la decisione definitiva con annessa comunicazione ufficiale, dovrebbe anche arrivare in queste ore visto che c’è in programma un incontro tra le parti negli Stati Uniti, dove i bianconeri stanno disputando il Mondiale per Club. Detto questo, e viste anche le difficoltà di arrivare a Gyokeres che da un paio di giorni sembra essere molto più vicino all’Arsenal, la dirigenza bianconera ha deciso di affondare il colpo per un altro attaccante, che era nel mirino dell’Inter.

Addio Vlahovic: la Juve vuole David

Il profilo è quello di David, svincolato, che i nerazzurri come detto hanno trattato non riuscendo però ad andare a dama. E adesso Comolli vuole chiudere. Come? Versando ovviamente il bonus alla firma che il canadese chiede visto arriverebbe a parametro zero, i 12milioni di euro di commissione agli agenti e i 7 o poco più milioni di euro all’anno di stipendio. In totale dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro l’investimento per il giocatore.

Che poi, andando a fare i conti in tasca, sono i soldi che i bianconeri chiedono per il cartellino di Vlahovic: affare molto scontato rispetto a quelle che erano le aspettative dell’anno scorso, quando si parlava di 60 milioni di euro almeno. Ma il contratto in scadenza non permette in nessun modo di fare delle valutazioni diverse perché il rischio di perderlo a parametro zero sarebbe altissimo. Certo, Dusan potrebbe pure decidere di rimanere un altro anno, accaparrandosi quei 12milioni di euro che la Juve gli deve dare, e poi salutare tutti. Ma gli conviene stare un anno quasi da separato in casa? Crediamo di no, quindi la situazione è in continua evoluzione. E in tutto questo la Juve ha già il sostituto.