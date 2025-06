Calciomercato Roma, 28 milioni e nuovo sgarbo in Serie A: ha già detto sì

Il calciomercato in arrivo è pronto ad accendere definitivamente un’estate di fuoco, durante cui andranno a sgretolarsi tutte le certezze di tifosi e appassionati della massima lega italiana

Il calciomercato estivo è oramai alle porte e gli ultimi aggiornamenti in merito fanno intuire piuttosto facilmente come sotto la superficie dell’acqua si stiano muovendo freneticamente diverse creature pronte a uscire a partire dal primo luglio, quando il panorama della massima lega italiana inzierà a modificarsi piuttosto radicalmente.

Se diamo uno sguardo alla parte sinistra della classifica, con particolare attenzione alle big, possiamo notare come gran parte di queste abbiano cambiato allenatore in panchina, il che porterà inevitabilmente ad una metamorfosi degli organici piuttosto radicale, che possa portare i nuovi allenatori a iniziare la stagione in arrivo con i giusti presupposti.

In tal senso la Roma di Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri appare come un fulgido esempio, dato che il tecnico torinese è senza dubbio alcuno tra gli allenatori più esigenti rispetto al proprio raffinato sistema di gioco e, dunque, rispetto agli interpreti che lo popolano.

Fornire a Gasperini calciatori non in linea con le sue rinomate caratteristiche sarebbe uno spreco a dir poco imperdonabile e, difatti, nelle scorse ore i vertici giallorossi sembrerebbero essersi mossi con frenesia per tentare di preparare il terreno ad un estate di fuoco.

Calciomercato Roma, la corsa a Gudmundsson si complica: anche Italiano lo ha messo nel mirino

Nonostante si debba evitare di sottovalutare l’importanza di prelevare difensori in grado di sostenere l’approccio offensivo dell’ex tecnico della Dea, è indubbio constatare come la vera magia di Gasperini si applichi dal centrocampo in su, dove i giallorossi dovranno indubbiamente lavorare per mettere insieme una serie di individualità di pregio, che possano sostenere il sistema tecnico-tattico dell’eroe di Bergamo. A Gasperini occorre una miscela ben proporzionata di gamba, dinamismo, propensione al sacrificio e, soprattutto, tanta, ma tanta qualità.

Basti pensare al reparto offensivo della Dea nell’ultima stagione (senza neanche scomodare vecchie glorie come Ilicic, Muriel e Gomez), dove comparivano calciatori del calibro tecnico di Charles De Keatelare, Ademola Lookman, Daniel Maldini, Samardzic…

Alla luce della condizione altalenante di Paulo Dybala, della partenza di Saelemaekers e considerando che la gran parte della qualità della fase offensiva giallorossa passa attualmente dai piedi di calciatori esclusivamente mancini (Soulé, Baldanzi, Dybala), i giallorossi negli scorsi giorni avrebbero inserito nel proprio mirino il nome di Albert Gudmundsson, il quale tuttavia è stato corteggiato di recente anche da Atalanta, Juventus e, ora, secondo quanto riporato da La Gazzetta dello Sport, anche dal Bologna di Italiano.

La trama si infittisce e, da quanto emerso sulla Gazzetta, pare che Italiano lo abbia designato come il jolly offensivo ideale a cui consegnare lo scettro da leader tecnico dei rossoblù. Il Bologna ha intenzione di capitalizzare l’uscita di Lucumi – il cui prezzo è stato fissato intorno ai 28 milioni di euro – e, così facendo, potrà inserisi di prepotenza nella corsa al fantasista islandese.