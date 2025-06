Calciomercato Roma, è addio: trovata la formula

Calciomercato Roma, un altro addio si potrebbe verificare nel corso delle prossime ore. Anche lui lascia il giallorosso. La situazione

Tanti movimenti, per il momento solo in uscita. La Roma del trio Ranieri-Massara-Gasperini è al lavoro in questi giorni soprattutto per capire quali sono i margini per evitare la possibile multa relativa al FPF. Bisogna stare dentro i paletti entro il prossimo 30 giugno, non semplice, ma nemmeno impossibile.

Sarebbe bastato cedere Angelino, a dire il vero, per chiudere i conti e di conseguenza poi pensare alle entrate. Ce ne sarà comunque modo di riparlarne sicuramente nel corso delle prossime settimane e quando il mercato entrerà davvero nel vivo. Intanto le uscite non si fermano, e c’è un giocatore che solamente dopo un solo anno in giallorosso potrebbe lasciare il club. Sarebbe già stata trovata la formula dell’addio.

Calciomercato Roma, Saud in Francia in prestito

Il profilo è quello di Saud Abdulhamid, l’esterno destro che poche volte ha giocato nel corso dell’anno anche per via di alcuni “problemi” tattici che non è facile limare, essendo lui alla prima esperienza in Europa. Si è parlato di un prestito in Francia con il Lens assai interessato, ma secondo le informazioni che sono state riportate da footmercato.net, ci sarebbe stato il sorpasso di un altro club sempre della Ligue 1.

Parliamo del Tolosa, che sarebbe realmente interessato alle prestazioni del giocatore e che quindi adesso è in pole per prenderlo in prestito questa estate e magari farlo crescere, prima di tornare a Trigoria ed essere rivalutato dallo staff tecnico giallorosso. Anche perché sotto l’aspetto fisico, Saud ha dimostrato di avere delle caratteristiche comunque importanti, da tenere sotto la lente d’ingrandimento.

Anche il fatto di aver dovuto rincorrere praticamente per tutto l’anno dopo l’esonero di De Rossi e l’arrivo di Juric prima e Ranieri poi non ha permesso soprattutto a quest’ultimo di poterlo impiegare con continuità. Ma quando Saud è sceso in campo qualcosa ha fatto vedere. Un elemento giovane e da non perdere dai propri radar, ecco perché i giallorossi al momento non pensano ad un addio definitivo ma solo temporaneo.