Calciomercato Roma, Gasp piega Conte: trovata la formula

Non soltanto profili di primo piano per lo staff tecnico, la Roma ora si muove anche per giocatori in grado di accontentare Gian Piero Gasperini.

Il quadro si sta lentamente componendo. Il progetto della nuova Roma 2025-26 sta prendendo contorni importanti. Gian Piero Gasperini è stato il primo chiaro messaggio ai naviganti. La Roma intende tornare protagonista.

Il resto si sta sviluppando alla velocità della luce in questi ultimi giorni. L’addio dell’ormai ex direttore sportivo Florent Ghisolfi ha aperto un’autostrada a Frederic Massara che ritorna a Trigoria dopo l’esperienza maturata in Francia con il Rennes. Ed in attesa del nuovo capo scout, Michele Fratini?, la società giallorossa non perde di vista il mercato.

Le cessioni fin qui ufficializzate hanno dato la necessaria tranquillità operativa. Qualcosa dovrà ancora essere fatto in termini di uscite per il pieno rispetto delle normative Uefa e dopo sarà soltanto mercato. Soprattutto in entrata. Tra i nomi che circolano in ottica Roma nelle ultime ore è balzato prepotentemente in avanti Matt O’ Riley, come riportato da ilromanista.eu.

Gasperini batte Conte per Matt O’ Riley

Classe 2000, Matt O’ Riley è centrocampista inglese, naturalizzato danese, del Brighton e della nazionale danese.

L’approdo sulla panchina giallorossa di Gian Piero Gasperini nonché il freschissimo arrivo a Trigoria del nuovo direttore sportivo Frederic Massara, sembrano alimentare questa voce di mercato in ottica Roma. Infatti il talento classe 2000 del Brighton la passata stagione era stato accosto sia all’Atalanta, guidata ancora dal tecnico di Grugliasco, sia al Rennes, il club di Ligue 1 in cui ha prestato la sua opera fino a poche settimane fa il neo ds giallorosso.

Proprio in virtù di tali precedenti il Brighton attende ora che la Roma compia i suoi primi passi concreti, magari formalizzando una prima offerta per Matt O’ Riley. Sul giocatore vi è da tempo anche il Napoli di Antonio Conte. Il centrocampista danese, però, preferirebbe la soluzione giallorossa proprio per la presenza in panchina di Gian Piero Gasperini. Il peso specifico di una scelta come quella dell’ex tecnico dell’Atalanta inizia a farsi sentire. Eccome.