Calciomercato Roma, scambio con la Juve dopo il doppio rifiuto

La Roma e la Juventus sembrano avere obiettivi comuni sul mercato ma ora il doppio rifiuto ha portato all’idea di uno scambio clamoroso per i bianconeri

Le difficoltà economiche di intavolare un certo tipo di trattative, sta spingendo Comolli e Chiellini a trovare vie alternative, magari proponendo alcuni scambi alla pari. In difesa sia Massara che la dirigenza bianconera hanno una priorità molto costosa.

La difesa è un reparto da potenziare sia a Torino che a Roma. Giallorossi e bianconeri, che si sono contesi l’accesso alla Champions fino all’ultima giornata, proveranno a mettere in organico giocatori giovani e di grande prospettiva. A tal proposito sono settimane che i due club hanno chiesto informazioni all’Olympique Marsiglia per il centrale Leonardo Balerdi, nazionale argentino e uno dei migliori interpreti del ruolo in Ligue 1. Il classe ’99 ha attirato su di sé l’attenzione di tutte le squadre europee più importanti e anche Scaloni sembra puntare adesso su di lui.

Il lavoro fatto con Roberto De Zerbi lo ha completato sia dal punto di vista tecnico che tattico e solo un problema fisico al ginocchio nel finale di stagione, ha compromesso quanto di buono fatto in precedenza. Il dubbio sulle condizioni però non dovrebbe esistere visto che è già totalmente recuperato e arruolabile per il ritiro. Il problema di Balerdi è uno solo: il prezzo.

Balerdi resta nel mirino di Roma e Juve: la valutazione è però troppo elevata

La Juventus, così come la Roma, si è sentita sparare una cifra vicina ai 30 milioni per Balerdi. L’OM non vuole fare sconti e considera il 26enne un pezzo fondamentale per la prossima stagione, per affrontare al meglio l’impegno in Champions League. Proprio per questo i bianconeri hanno deciso di sondare altre piste, tra cui quella che porta a Nayef Aguerd, difensore del West Ham.

Aguerd, cresciuto nel FUS Rabat e poi passato per il Dijon e il Rennes, ha collezionato oltre 230 presenze nei club, con 17 reti all’attivo. Nel 2022 il West Ham lo ha acquistato per circa 35 milioni, rendendolo il difensore più caro della storia del Rennes.

Recentemente in prestito alla Real Sociedad, Aguerd ha disputato 21 partite nella Liga, mostrando ancora una volta buone qualità. L’idea degli uomini mercato della Juve sarebbe quella di inserire Rugani (di rientro dall’Ajax) in uno scambio, ovviamente con un conguaglio adeguato. Questa operazione liberebbe la Roma su Balerdi, ma l’OM deve prima abbassare le pretese.