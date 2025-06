Colpo di scena Roma, offerta ufficiale e nuova svolta: ecco tutte le cifre

I contatti degli ultimi giorni hanno portato il club a formulare una proposta concreta con cui far saltare il banco: le ultimissime

Si prospettano giornate molto frenetiche in casa Roma sia sul fronte entrate che su quello legato alle uscite. Chiuso il tormentone allenatore e rimodulate le leve dirigenziali, i giallorossi possono ora concentrarsi con rinomate certezze su quegli obiettivi individuati già da tempo dall’area tecnica per puntellare l’organico.

Come spesso accade in questo genere di situazioni, però, saranno le eventuali soluzioni in entrata a rimodulare con maggiori dettagli quei colpi con i quali i capitolini proveranno ad alzare l’asticella, esaudendo le richieste di Gasperini. A tal proposito, occhio ai nuovi possibili movimenti in attacco, reparto da molti mesi sotto la lente di ingrandimento della Roma e oggetto di nuove importanti indiscrezioni di mercato.

Questa volta, però, il discorso non riguarda i papabili innesti ma una possibile uscita. Rivitalizzata dagli ultimi spifferi di mercato, infatti, la cessione di Shomurodov allo stato attuale della situazione sembra essere molto più di una semplice suggestione.

Calciomercato Roma, attaccante nel mirino: ecco cosa sta succedendo

L’interessamento del Başakşehir si starebbe infatti traducendo in un’offensiva assolutamente concreta da parte del club turco. Dopo aver effettuato i primi sondaggi esplorativi, infatti, la compagine di Istanbul sarebbe definitivamente uscita allo scoperto, mettendo sul tavolo la prima offerta ufficiale grazie alla quale di fatto riaprire i giochi.

A riferirlo è footmercato.net che spiega come i contatti tra i due club siano costanti al punto da mettere il Başakşehir nelle condizioni di formulare una proposta ufficiale da sette milioni di euro. Con il Rennes che ha sondato la situazione ma ha deciso di non affondare il colpo (almeno per il momento), è la compagine turca il club maggiormente intenzionato a convincere Shomurodov della bontà del proprio progetto.

Con le sirene dalla Mls che sembrano essersi sopite, l’attaccante uzbeko – pedina preziosa per la Roma nella seconda parte della scorsa stagione – potrebbe dunque fare le valigie. Benché i giallorossi non abbiano ancora dato il via libera alla trattativa, la sensazione è che i contatti siano realmente entrati nel vivo: in un senso o nell’altro, il bivio decisivo dell’operazione è ormai alle porte.