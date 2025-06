Ex rifiutato e ribaltone Osimhen: via libera Juventus

Via libera Juventus e ribaltone Osimhen, ha già detto di no al grande ex: le ultime di calciomercato scuotono anche Napoli e Inter.

Sono tante le questioni con le quali dirigenze e società stanno facendo i conti in questa fase, una volta aver superato quel periodo di apparecchiamento delle basi per il prossimo futuro. Con panchine e nuove figure dirigenziali ormai individuate, la nostra Serie A si appresta ad andare incontro ad un calciomercato che già vanta i giusti prodromi per permettere di assistere a tante novità di non poco conto. Come sta accadendo anche a Roma, con l’arrivo di Massara e la costruzione di un trittico profondamente conoscitore del nostro campionato costituito anche da Ranieri e Gasperini, anche presso tante altre società continuano gli stravolgimenti.

Ne può essere un esempio l’Inter, che dopo essersi separata da Simone Inzaghi ha deciso di ripartire da un progetto giovane e fresco con un allenatore nascente quale Cristian Chivu, reduce da un bel percorso a Parma e non nuovo alle dinamiche italiane e della stessa Appiano Gentile. Mentre il Napoli di Conte cerca di dare continuità al vincente percorso catalizzato un anno fa con il mister leccese, anche la Juventus, intanto, si inserisce in queste dinamiche di grandi cambiamenti, con voci sempre più insistenti su un calciomercato che dovrà permettere a Igor Tudor di trovarsi nelle condizioni ideali per fare bene e continuare a far crescere la squadra ereditata a marzo da Thiago Motta.

Intreccio Juventus-Osimhen tutto targato Premier League: le ultime

Le suggestioni e le speculazioni stanno per ora interessando una pluralità di aspetti e reparti, con un’attenzione che aveva inizialmente interessato la difesa e, tra i vari, la posizione di Federico Gatti. Il tutto, senza dimenticare qualche scricchiolio, per ora rimasto tale, su Di Gregorio e la ben più concretamente delicata situazione contrattuale di Dusan Vlahovic. Proprio la questione centravanti, non a caso, resta una delle più calde in quel di Torino.

I nomi accostati per apportare nuove qualità e goal a Tudor sono stati numerosi e hanno risposto ad una serie di profili, con una certa insistenza che aveva inizialmente coinvolto anche Osimhen. Le ultime sul centravanti nigeriano, sotto contratto con il Napoli fino al prossimo anno e destinato ad essere necessariamente ceduto quest’estate, parlano però ben chiaro. Come riferisce Football Insider, Osimhen è infatti divenuto nuovamente un obiettivo molto concreto del Manchester United, alle prese anche con le possibili e preferibili uscite di Zirkzee e Hojlund.

Quest’ultimo, dopo essere stato accostato all’Inter, è finito al centro anche di speculazioni che le stesse penne inglesi hanno riportato con flebili accostamenti al Napoli. Ciò che maggiormente interessa la Juventus, però, è la posizione di Osimhem e la ripercussione di un suo eventuale approdo ad Old Trafford. Quest’ultimo avrebbe ripercussioni anche in ottica Gyokeres, accostato altresì alla Juventus ma ad oggi continuante ad esprimere grandi preferenze all’Arsenal.

La soluzione londinese rappresenta quella maggiormente gradita al bomber dello Sportin Lisbona, che ha già lavorato con Amorim ma il cui futuro, con ogni probabilità, si appresta ad essere lontano da Torino e Manchester.