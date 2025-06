Juric rifiutato: no a 12 milioni e dispetto Gasperini

Juric riceve un rifiuto importante e di mezzo c’è anche la Roma di Gasperini. Ci sono 12 milioni sul piatto che non sono sufficienti per accaparrarsi il giocatore

In questa fase del mercato (ancora ufficialmente chiuso fino al 1° luglio), si continuano a sondare nomi di diversa caratura, cercando anche degli affari dal punto di vista economico. La Roma vuole accontentare il suo nuovo tecnico con profili di gamba, forti fisicamente.

Quando non si possono spendere tanti soldi per fare gli acquisti è ovvio che entra in gioco la competenza dell’area scouting e del direttore sportivo. La Roma sotto questo punto di vista si sta strutturando nel migliore dei modi. Da un lato c’è il nuovo reparto degli osservatori, guidato da Ricchio e con la costante supervisione di Balzaretti, che andrà a proseguire il proprio lavoro già iniziato con Ghisolfi. Frederic Massara sarà invece l’aggiunta decisiva per tornare a fare un certo tipo di calcio, essendo anche bravissimo nelle cessioni.

Gasperini ha chiesto gente fisicamente prestante, di gamba e prospettiva, esattamente come faceva anche ai tempi dell’Atalanta. Questo tipo di nomi sono nel mirino anche dei bergamaschi, che con la nomina di Juric hanno deciso di non cambiare un granché dal punto di vista tecnico e tattico. I nerazzurri vogliono una punta esterna in Premier League e su quel nome c’è anche la Roma.

Anche la Roma cerca Sulemana: non bastano i 12 milioni messi sul piatto dall’Atalanta

Il Southampton ha rifiutato un’offerta di dodici milioni di euro da parte dell’Atalanta per Kamaldeen Sulemana. Il ghanese, classe 2002, si è messo in luce alla grande negli ultimi anni, attirando su di sé l’attenzione di club importanti come l’Ajax.

I Lanceri lo volevano già dal 2021, quando poi decise invece di firmare per lo Stade Rennes. Secondo Sky Sports, l’Ajax è ancora interessato, ma mancano ancora passi concreti. Oltre agli olandesi sul ragazzo va registrata appunto la forte corte dell’Atalanta, più ancora di Genoa e Torino che lo hanno seguito in precedenza. I 12 milioni messi sul piatto dai bergamaschi non sono però sufficienti a smuovere il Southampton. Anche la Roma segue da vicino la situazione, visto che il ragazzo piace e non poco a Gasperini.