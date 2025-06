Juventus, cifre UFFICIALI per Gyokeres: l’affare è chiuso

Emergono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato interesse che la Juventus di Comolli avrebbe manifestato nei confronti di Gyokeres.

La massima lega italiana ha indubbiamente visto incrementare il proprio appeal nei confronti dell’estero nell’ultima decade, durante cui più di una volta squadre nostrane sono giunte fino all’ultimo step della Coppa dalle grandi Orecchie o dell’Europa League (potremmo anche citare la ben più umile Conference, la cui prima edizione è stata vinta dalla Roma di José Mourinho).

Molti hanno poi misurato l’appetibilità della Lega in relazione alle star del calcio europeo che vi partecipavano, affermando che l’approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus avesse migliorato la reputazione della Serie A.

Se dovessimo utilizzare tale metro, potremmo dire di trovarci in una nuova età dell’oro della Serie A, visto l’approdo di Luka Modric a Milanello (ancora da scolpire nella pietra) e quello di Kevin De Bruyne in terra partenopea.

Come se non bastasse, nelle ultime ore sono spiccate delle indiscrezioni relative al possibile acquisto di Viktor Gyokeres da parte della Vecchia Signora di Comolli, il che significherebbe prelevare uno dei calciatori più richiesti dell’interno panorama calcistico europeo al picco della propria parabola professionale.

Gyokeres mania in Europa: la Juventus insegue lo United

Il sempre più imminente addio di Dusan Vlahovic e l’affare ancora in sospeso relativo a Randal Kolo Muani e il PSG hanno attivato un campanello di allarme alla Continassa, dove Comolli & co. hanno iniziato uno studio approfondito dei profili da mettere nel mirino, così da giungere all’apertura del mercato estivo con le idee chiare. Oltre al chiacchierassimo Viktor Osimhen, i bianconeri avrebbero infatti inserito il bomber svedese attualmente in forze allo Sporting Lisbona in cima alla propria lista dei desideri.

Potente, rapido in allungo, piuttosto tecnico se rapportato al ruolo (basti pensare che batte spesso le punizioni), ma soprattutto dotato di un senso del gol fuori dal comune, Gyokeres è divenuto nel corso dell’ultima stagione uno dei profili più richiesti del panorama europeo, con particolare attenzione giunta dall’Inghilterra.

Nelle ultime ore, difatti, i bookmakers inglesi hanno messo nero su bianco le proprie quote ufficiali relative al possibile futuro del classe 1998, mettendo al primo posto i Red Devils dello United – da mesi sulle tracce del bomber mascherato (la sua esultanza oramai iconica consiste nel simulare una maschera con le mani) – e al secondo proprio la Vecchia Signora di Igor Tudor, che potrebbe vedersi chiudere davanti ai propri occhi la pista per lo svedese.