Massara fa subito cassa in Serie A: la Roma lo ha già venduto

Calciomercato Roma, Massara fa subito cassa in Serie A: lo hanno già venduto. Gli ultimi aggiornamenti.

I cambiamenti in Serie A non sono certamente mancati, con la conclusione di quel valzer di panchine che ha permesso di assistere a profonde novità in casa Roma e non solo. Come a Trigoria, anche presso tanti altri centri sportivi si è avuta l’opportunità di far registrare grandi ondate rivoluzionarie, di ampio respiro e non certamente circoscrivibili al mondo degli allenatori.

Quest’ultimo discorso, ovviamente, è stato uno di quelli in grado di infiammare maggiormente attese e attenzioni da parte degli addetti ai lavori, attualmente alle prese con un calciomercato che, sebbene non ancora ufficialmente iniziato, sta vedendo tante società già pienamente inserite in dialoghi e trattative per migliorarsi e apparecchiare buone basi per il futuro in arrivo. Ne sanno qualcosa, molto bene, anche in quel di Trigoria, con il centro sportivo divenuto sede di cambiamenti di non poco conto soprattutto nel corso di questi ultimi giorni.

La settimana corrente, come noto, si è aperta non solo con la conferenza stampa di presentazione di un sereno quanto vero e diretto Gasperini, ma anche con la notizia dell’addio a Florent Ghisolfi, sollevato dall’incarico di GM. La direzione presa, dunque, pare essere chiarissima, con l’individuazione in Frederic Massara come nuovo DS volta a creare un trittico profondamente conoscitore della Serie A.

Calciomercato Roma, incasso da Torino grazie a Volpato: come stanno le cose

Proprio questi giorni risulteranno importanti non solo per assistere alla delineazione dei prossimi interventi di mercato, ma anche per comprendere attraverso quali scelte la Roma possa assicurarsi incassi da investire poi, appunto, nel mercato in entrata. Le ultime notizie in tale senso confermano come un grosso aiuto possa essere fornito non solo da cessioni dirette, ma anche da possibili incassi derivanti da vecchi accordi.

Più nello specifico, non vanno trascurati gli ultimi aggiornamenti di Tuttosport, relativi alla situazione di Cristian Volpato, attaccante ex Roma lanciato da Mourinho e passato al Sassuolo ormai due anni fa per una cifra di 7.5 milioni di euro. Dopo aver contribuito alla risalita in Serie A dei neroverdi con i 4 goal stagionali, Volpato è ora finito nel mirino del Torino, che si dice disposto a mettere sul piatto una cifra di 10 milioni di euro più bonus.

Gli emiliani continuano a chiederne 15: la Roma, intanto, osserva con interesse, ben memore della percentuale del 15% sulla futura rivendita. Proprio grazie a questa condizione accordata col Sassuolo, dunque, Massara potrebbe ben presto ricavare buona linfa economica. Seguiranno aggiornamenti.