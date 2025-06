Maxi penalizzazione FIGC , UFFICIALE: meno 8 in classifica

Ancora una volta il calcio professionistico ha incrociato le sentenze dei tribunali per motivi ‘fastidiosamente’ extra sportivi.

Il calcio non ha ancora chiuso l’infinita stagione 2024-2025 dal momento che negli Stati Uniti è in corso il Mondiale per Club che si chiuderà soltanto il prossimo 13 luglio.

Questo vuol dire che quando dall’altra parte dell’Oceano una squadra starà festeggiando il titolo di campione del mondo saremo quasi alla metà di luglio quando, in tutta Europa, le formazioni sono già impegnate nei vari ritiri a preparare la stagione 2025-26. Un fattore che occorre tenere in considerazione poiché rischia di falsare, dall’inizio, la stagione che verrà.

Una stagione dove, come sempre, vi saranno società in cerca di conferme così come ve ne saranno altre, e sono la maggioranza, che proveranno a riscattare una stagione con più o meno chiaroscuri. Una stagione, la prossima, che vedrà sicuramente un club pagare un dazio pesante.

Ufficiale la maxi penalizzazione, il comunicato della Figc

Ancora una volta, infatti, il calcio è andato a scontrarsi frontalmente con un regolamento evidentemente non rispettato alla lettera.

Ancora una volta un tribunale ed un giudice sono stato ‘costretti’ a rileggere e rivedere la stagione passata. Le dirette conseguenze le vedremo nella prossima stagione. Sul banco degli imputati questa volta c’è il Trapani ed una pesante penalizzazione da scontare nella stagione 2025-26 nel campionato di Serie C girone C.

A seguire il comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Federazione Italiana Giuoco Calcio:

“La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo dell’F.C. Trapani 1905 s.r.l. Calcio 1918, confermando la penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile a decorrere da quella 2025/2026. La società era stata sanzionata lo scorso 29 maggio dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni di natura amministrativa“.

La stagione 2024-2025 non è ancora terminata ma per il Trapani quella 2025-26 inizierà nella maniera peggiore.